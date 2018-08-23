Huawei bu sene 31 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde gerçekleştirecek olan IFA’ya (Tüketici Elektroniği Fuarı) katılacak.

Huawei’nin fuarda her ne kadar yeni telefon tanıtmayacağını tahmin etsek de yeni amiral gemilerinde kullanacağı işlemcisi Kirin 980’le ilgili bilgiler vereceğinden eminiz. Yayınladıkları son tanıtım videosu da bunu doğruluyor.

Bugün Weibo’ya yüklenen 7 saniyelik videodan anlaşılıyor ki Huawei, fuarın ilk gününde canlı bir etkinlik gerçekleştirecek. Videoda her ne kadar Kirin 980’in adı geçmese de bir çipsetin görüntüsü var.

Yeni işlemci ilk olarak, Ekim ayında tanıtılması beklenen Mate 20 ve Mate 20 Pro’da karşımıza çıkacak. İşlemci, ayrıca Huawei’nin alt firması olan Honor tarafından da V11 telefonunda kullanılacak. Gelecek sene P30 serisiyle de yeni çipsetin kullanımı yaygınlaşacak.

Kirin 980, Huawei’nin 7nm teknolojisi kullandığı ilk çipset olurken dört adet Cortex A76 ve dört adet Cortex A55 çekirdeklerinden oluşacak. Mali GPU’su kullanacak yonga setinin hızının ise 2.8 GHz seviyesinde olması bekleniyor.