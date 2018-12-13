Akıllı televizyon sektörüne güçlü bir oyuncu daha katılıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin akıllı televizyon piyasasına gireceği bir süredir konuşuluyor. Gelen son bilgiler ise bu yönde atılan somut adımlardan birini, marka tescilini gözler önüne seriyor. Şirket, 'Huawei AI Window' ismini tescilledi. Önümüzdeki 6 ay içerisinde tanıtılacağı açıklanan televizyon, Huawei'nin yapay zeka yeteneklerini konuşturacağı cihazlardan biri olacak.

Bundan birkaç yıl önce, televizyon sektöründe herkesin aşina olduğu markaların dışında Xiaomi gibi markaları da görmeye başlamıştık. Uygun fiyatlı ürünleriyle televizyon piyasasında tutunmayı başaran Xiaomi'ye çok büyük bir rakip daha geliyor.

Huawei'nin Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) alanlarına yaptığı yatırımlar düşünüldüğünde, geliştirilecek olan bu televizyon oldukça heyecan uyandırıyor. 5G teknolojisiyle beraber çok daha farklı yerlere gelecek olan IoT teknolojileri, önümüzdeki yıllarda hayatımızın büyük bir parçası haline gelecek.