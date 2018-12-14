Huawei’nin Yaşadığı 5G Sorunlarının Ucu ABD’ye de Dokunuyor

Huawei'nin 5G donanımlarını topraklarında yasaklayan ülkeler, vakitten ve nakitten kaybedecekler.

Son zamanlarda kötü gelişmelerle sıkça karşılaşan Huawei’nin son problemi, şirketin mali işler müdürü ve Huawei’nin kurucusu Ren Zhenfei’nin kızı Meng Wanzhou’nun tutuklanmasıydı. Pekin’den gelen haberler içerisinde Kanada’ya tehditler dahi vardı.

Bunun yanı sıra 5G donanımlarını kurma konusunda da büyük problemler yaşayan Huawei için işler pek yolunda gidiyor denemez.

Peki, madalyonun diğer yüzü ne durumda?

ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda Huawei’nin 5G donanımlarını yasaklayan ülkeler olarak karşımıza çıkıyorlar. Tabii ki Huawei’ye yasak getiren ülkeleri bekleyen bir sorun var: 5G teknolojisine geçmeleri daha geç ve daha pahalı olacak. Bu da kullanıcıların 5G teknolojisini kullanmaları için daha fazla beklemeleri ve geldiğinde de standart ücretten daha fazlasını ödemeleri demek oluyor. Yukarıda ismi geçen ülkeler bu teknoloji konusunda İsveç teknoloji devi Ericsson ve Finli Nokia’ya bel bağlamak durumunda kalacaklar.

ABD, 5G altyapısı hakkında hala ciddi endişelere sahip. Ülke çapındaki telekomünikasyon altyapıları, Huawei ne kadar masum olduğunu savunsa da Çin etkisi altında olabilir.

Şu an için bu ülkelerde 5G teknolojisinin geleceği belirsiz olsa da yeni gelişmelerle karşınızda olacağız.