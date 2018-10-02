Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT'ye ait bir görsel sızdırıldı. Görselin yanı sıra cihaz hakkındaki bazı teknik özellikler de gelen bilgiler arasında mevcut.

Huawei’nin bir önceki akıllı saati olan Huawei Watch 2 fena sayılmayacak bir cihazdı; ancak nihayetinde yavan tasarımı ve kötü yapısı nedeniyle büyük bir kitleye hitap edememişti.

Huawei Watch 2’nin yakalayamadığı başarıyı yakalaması umulan Huawei Watch GT’ye dair bir görsel sızdırıldı. Yukarıda yer alan görsel muhtemelen Huawei Watch GT’nin Classic/Style modeline ait. Bu modelin yanında bir de farklı kenarlıklara ve kordona sahip Huawei Watch Sport modeli yer alacak. Görselde yer alan model 1.39 inçlik bir OLED ekrana, iki fiziksel butona ve deri + silikon kordonlu metal bir kasaya sahip.

420 mAh'lik bataryaya sahip olacağı söylenen Huawei Watch GT, güç tasarrufu moduyla da 14 güne kadar çıkabilen bir batarya ömrü sunacak. Dahili GPS, NFC ve su geçirmezlik gibi özelliklerin hepsi doğrulanmış olsa da cihazda kalp atışı izleme sensörünün olup olmayacağı ve hangi işlemcinin kullanılacağı hala bilinmiyor. Söylenenlere göre Huawei Watch GT, Mate 20 akıllı telefonla birlikte 16 Ekim’de lanse edilecek ve 199 ila 229 euro arasında bir fiyat etiketine sahip olacak.