Huawei’nin Mate 20 serisinin resmi tanıtımının yapılmasına bir aydan fazla bir süre olmasına rağmen bu, Pro modelinin detaylarının sızdırılmasını engelleyemedi.

Huawei Mate 20 Pro'nun ön kısmında bizi, Samsung'un en son amiral gemilerine benzetilmiş kıvrımlı bir OLED ekran karşılıyor. Bununla birlikte, Huawei, alt kenarın kalınlığını önemli ölçüde azaltarak ve çentiğin her iki tarafındaki çerçeve alanını daraltarak, çerçevesiz konseptini bir adım daha ileriye götürmüş görünüyor.

Huawei’nin bir sonraki amiral gemisi de ekranın üzerinde bir çentik içerecek. Bu, normal Mate 20'de beklenenden daha fazla olsa da, 24 megapiksellik ön yüze bakan bir kameraya ve cihazın güvenliğini önemli ölçüde artırması beklenen Face ID benzeri bir teknolojiye sahip olacak. Ayrıca güvenlik konusunda bir ekran içi parmak izi tarayıcının da dahil edildiği bildiriliyor.

Arka tasarım söz konusu olduğunda, önceki sızıntılar, yuvarlatılmış köşelerle tamamlanmış kare şekilli bir kamera modülünün arka kısımda bulunacağını ortaya çıkardı. Bu kamera modülü daha sonra, Huawei P20 Pro benzeri üçlü kamera düzenine ve çift renkli LED flaşa ev sahipliği yapacak. Ne yazık ki şu anda arka kısma ait bir görüntü bulunmamakta.

Akıllı telefonun kullanılabilirliği konusunda Huawei, Mate 20 Pro'yu 16 Ekim'de Londra'da Mate 20 ile birlikte resmen açıklayacağını doğruladı. Muhtemelen, satışlar Kasım ayının ilk birkaç haftası içerisinde başlayacak ancak, Huawei’nin amiral gemilerinin Apple ve Samsung’un satışlarını azaltmaya devam edip etmeyeceği belli değil.