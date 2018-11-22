Huawei'nin Katlanabilir Telefonunun Adı Fazla Tanıdık

Huawei yeni katlanabilir telefonuna vermeyi düşündüğü potansiyel isimlerin isim haklarını almak için dosyaları oluşturdu.

2019 yılında çıkacak telefonlar başlıca katlanabilir, 5G destekli ve ekranlarında delikler olan telefonlar olacak gibi görünüyor. Huawei ise bu trendleri uygulayacağı yeni telefonunun ismi için isim haklarını alma yoluna gitti.

Çinli teknoloji devinin cihazına verilecek potansiyel isimler sızdırıldı. Huawei’nin katlanabilir cihazında kullanılması düşünülen isimler ise Mate F, Mate Flex, Mate Flexi ve Mate Fold oldu. Eğer daha görkemli bir şey bekliyorduysanız hayal kırıklığınızın sebebini anlayabiliyoruz.

Huawei, verdiği isimle telefonun katlanabilir olduğu özelliğini direkt olarak verse de bunun yanı sıra telefonun Mate serisinin bir parçası olduğunu da belirtiyor.

Eğer katlanabilir telefonları biraz takip ediyorsanız sunulan dört ismin de Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy F’e korkunç derecede benzediğini fark edersiniz. Ancak iki firmaya da hak vermek gerekiyor. Katlanabilir bir telefon çıkardığınızda isim olarak verebileceğiniz isimlerin sayısı kısıtlı.

Huawei’nin katlanabilir telefonu gelecek senenin başında gelecek söylentileri mevcut ancak katlanabilir telefonlarda bu sürelerin değişmesi fazlasıyla yaygın. Her şey yolunda giderse ve herhangi bir gecikme olmazsa telefon 2019 yılının Şubat ya da Mart ayında bizlerle olacak.