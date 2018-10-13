Huawei Nova 3 ve 3i Güncelleme Tarihleri Belli Oldu

Huawei Nova 3 ve Nova 3i için Android Pie güncellemesinin ne zaman geleceği belli oldu.

Nova 3 ve Nova 3i, Huawei'nin Çin, Hindistan ve Avustralya başta olmak üzere pek çok pazarda oldukça bilinen modelleridir. Bu modelleri ülkemizde de bulmak mümkün, ancak haklarında çok fazla şey yazılıp çizilmiyor.

Android 9 Pie güncellemesi alacağı açıklanan bu cihazlara ilişkin açıklamada, Nova 3'ün güncellenme tarihi olarak 2018 sonu, nova 3i içinse 2019 başı işaret ediliyor.

Huawei'nin amiral gemisi telefonları ve son çıkan ürünleri için Pie güncellemesi geleceğini zaten biliyorduk, ancak Nova 3 ve Nova 3i konusunda hiç bir bilgi yoktu. Hatta şu ana kadar Pie betası görmüş hiç bir Nova modeli dahi yoktu.

Şu anda resmileşmiş bir açıklama olmamasına rağmen, bu güncellemelerin geleceği konusunda oldukça güvenilir kaynaklardan verilmiş ip uçları var. Huawei'nin yakın zamanda yapacağı bir açıklama olacak mı, bekleyip göreceğiz.