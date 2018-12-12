Infinity-O Tasarımlı Huawei Nova 4'ün Özellikleri Belli Oldu

Çerçevesiz ekranlı akıllı telefon akımı yeni yeni yaygınlaşırken şimdi de Infinity-O ekranlı akıllı telefonlar piyasaya çıkmaya başladı. Huawei'nin ilk ekrana gömülü kamera teknolojisi kullanan modeli Nova 4'ün özellikleri sızdırıldı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Kasım ayında düzenlenen SDC 2018 ile birlikte Infinity-O ekran tasarımını tanıtması, dünyanın en çok satan iki akıllı telefon şirketi olan Huawei ile Samsung arasında kıyasıya bir rekabet başlattı. Samsung, bu hafta başında tanıttığı Galaxy A8s ile ile Infinity-O ekranlı cihazını gün yüzüne çıkarırken, Huawei de 17 Aralık’ta düzenleyeceği lansman ile ilk Infinity-O ekranlı telefonu Nova 4’ü tanıtacak.

Yeni ortaya çıkan bir sızıntı, Huawei’nin ilk ekrana gömülü kamera teknolojisi kullanacak telefonunun özelliklerini ortaya çıkardı. Buna göre yeni Nova 4, Nova 3’te olduğu gibi Kirin 970 işlemcisinden güç alacak. 8GB RAM kapasitesi bulunacak cihazda 128GB dahili depolama alanı yer alacak. 6.4 inçlik büyük bir ekrana sahip olacak olan Huawei Nova 4, Full HD+ ekran çözünürlüğü ile iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak.

Huawei Nova 4, kamera noktasında ise iki ayrı versiyona sahip olacak. Standart versiyon 20MP+16MP+2MP olmak üzere üçlü kamera kurulumuna sahipken; premium versiyon 48MP+16MP+2MP’lik üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Premium versiyonun 40MP’lik kamera olarak Sony IMX586 sensörü kullanma ihtimali bulunsa da daha uygun fiyatlı olan Samsung ISOCELL Bright GM1’i de kullanabilir.