Huawei, Nova 4e'nin 32MP Ön Kamera ile Geleceğini Onayladı

Resmi Weibo hesabından bir paylaşım yapan Huawei, Nova 4e'nin damla çentikli tasarımını ve 32MP ön kamerasını onayladı.

Akıllı telefon endüstrisinin en büyük oyuncularından biri olan Huawei, yeni akıllı telefon Nove 4e için Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da bir ön tanıtım videosu yayınladı. Video, cihazın tasarımı ya da teknik özellikleri hakkında bir bilgi vermese de iki kritik özelliğin bilinmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında tanıtılan Huawei Nova 4, Galaxy S10 benzeri ekrana gömülü kamera teknolojisi ile karşımıza çıkmıştı. Ancak ön tanıtım videosundan anladığımız kadarı ile Nova 4e, damla çentikli bir ekrana sahip olacak. Ayrıca videoya göre ön kamera, 32MP’lik bir çözünürlüğe sahip olacak.

Akıllı telefon endüstrisinde megapiksel savaşları uzun zaman önce sona ermişti. Ancak son altı ayda akıllı telefon üreticileri yeniden en yüksek megapikselli kameraları tüketicilere sunmak için yarışa girmiş durumdalar. Tuhaftır ki, amiral gemisi akıllı telefonlar 12-16MP çözünürlük sunarken, fiyat/performans telefonları 48MP’e kadar çözünürlük sunuyor.