DxOmark, Huawei Nova 6 5G'nin Ön Kamerasına 100 Puan Verdi

Kamera benchmarklarının vazgeçilmez adresi DxOmark, Çinli teknoloji devi Huawei’in bugün tanıtacağı Nova 6 5G’nin çift selfie kamerasına 100 puan verdi. Henüz piyasaya dahi çıkmayan telefon, böylece 99 puanlı Samsung Galaxy Note 10 5G’yi geçerek, selfie klasmanında ilk sıraya yerleşti.

DxOmark, bugün içinde duyurulması beklenen Huawei Nova 6 5G’nin ön kamerasının aldığı puanı açıkladı. 32MP ana ve ikincil ultra geniş açılı kamera dahil olmak üzere ön tarafında çift selfie kamerasına ev sahipliği yapan 5G’li akıllı telefon, ön kamera benchmarkından tam 100 puan almayı başardı.

Huawei'nin yeni akıllı telefonu, DxOmark'ın kısa süre önce başlattığı ön kamera incelemelerinde 100 puan almayı başaran ilk telefon oldu. Nova 6 5G'den önce Galaxy Note10 5G modeli, 99 puan ile listenin zirvesinde bulunuyordu.

Huawei Nova 6 5G DxOmark puanı:

DxOmark’tan şu ana kadar alınmış en yüksek puanı alan Huawei Nova 6 5G, böylece 99 puanlı Samsung Galaxy Note 10 5G’yi geçerek, sektörün en iyi selfie kamerasına sahip akıllı telefonu oldu. Fotoğraf ve video çekimlerinde sırasıyla 105 puan ve 93 puan alan Nova 6 5G’nin günlük hayatta nasıl bir kalite sunduğunu ise cihaz satışa çıktıktan sonra göreceğiz.

Huawei Nova 6 5G’nin ön tarafında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. Ekranın sol üst tarafında bulunan oval şeklindeki deliğe yerleştirilen kameraya, henüz kaç megapiksel olduğunu bilmediğimiz bir ultra geniş açılı lens eşlik ediyor.

Huawei Nova 6 5G tasarımı:

Saniyede 30 kare hızda 2160p çözünürlüğünde videolar çekebilen Huawei Nova 6 5G, kamera performansına önem veren kullanıcıları bir hayli mutlu edecektir. Huawei Nova 6 5G’ye dair resmi bilgiler belli olduğu takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.