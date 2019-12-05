5 Aralık tarihini iple çeken Huawei, düzenlediği etkinlikle Nova 6 serisini duyurdu. Teknoloji devi, etkinlik kapsamında "Nova 6 SE", "Nova 6" ve "Nova 6 5G" modellerini tüketicilerle buluşturdu.

2019 yılı, Çinli teknoloji devi Huawei için fazlasıyla hareketli geçti. Şirket yıl boyunca hem akıllı telefon modelleriyle hem de ABD'nin ticaret yasağıyla konuşuldu. Şirket şimdi ise iki yeni telefon modeliyle karşımıza çıktı. Huawei'nin uzunca bir süredir iple çektiği 5 Aralık geldi çattı ve "Nova 6" serisi resmi olarak duyuruldu. Huawei, düzenlediği etkinlikler kapsamında hem Nova 6 hem Nova 6 5G hem de Nova 6 SE'yi duyurdu.

Telefonların özelliklerini detaylı olarak incelemeden önce sizinle paylaşmamız gereken önemli bir husus bulunuyor. Sizlerle az sonra paylaşacağımız özellikler hem Huawei Nova 6 hem de Huawei Nova 6 5G için geçerlidir. Huawei'nin duyurusunu yaptığı iki model arasındaki tek fark, modemle ilgili. Nova 6 modeli Kirin 990 işlemcisinin dahili modemini kullanırken Nova 6 5G, Balong 5000 5G modemine sahip.

Karşınızda Huawei Nova 6 serisi

Huawei'nin Çin'de düzenlediği bir etkinlikle duyurduğu Nova 6 serisi, 6.57 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlük sunan ekranlarla geliyor. Ekranın sol üst kısmında yer alan kamera deliği, 32 MP çözünürlüğündeki ana ön kamerayı ve 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensörü içeriyor. Yani Huawei Nova 6 serisi, ön kamerayı kullanarak da geniş açılı fotoğrafların çekilmesini sağlıyor.

Huawei'nin yeni işlemcisi Kirin 990'dan güç alan yeni akıllı telefonlar, 8 GB RAM ile destekleniyor. 128 GB veya 256 GB de depolama alanı seçenekleri bulunan Nova 6 serisi, batarya performansı ve hızlı şarj konusunda da ödün vermiyor. 40 Watt hızlı şarj desteğine sahip olan telefonlar, 4.100 mAh (Nova 6) ve 4.200 mAh (Nova 6 5G) bataryalarıyla da yeterli bir kullanım imkanı sunuyor.

Huawei'nin Nova 6 serisinin arka kısmında, Sony'nin (IMX600) 40 MP çözünürlüğünde ana kamerası yer alıyor. Bu kameraya 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör ve 8 MP çözünürlüğündeki 3X zoom özelliği bulunan bir telefoto lens bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak bu üçlü kamera kurulumunun hemen yan tarafında bir de lazer odaklama sensörü yer alıyor.

Huawei'nin bu telefonlarla birlikte duyurduğu Nova 6 SE modeli ise biraz daha düşük teknik özelliklere sahip. Kirin 810 işlemcinin kullanıldığı telefonda 8 GB RAM ve 128 GB da depolama alanı bulunuyor. 6.4 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip olan telefon, 16 MP çözünürlüğündeki tek bir ön kamerayla sunuluyor. Telefon, arka kısmında ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 adet de 2 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü bulunuyor.

Huawei Nova 6 teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç boyutunda FHD+

İşlemci: 8 çekirdekli Kirin 990

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 40 MP (f/1.8) + 8 MP ultra geniş açılı (f/2.4) + 8 MP telefoto (f/2.4) 3X zoom ile + lazer odaklama sensörü

Ön Kamera: 32 MP (f/2.2) + 8 MP 105 derece ultra geniş açılı (f/2.2)

Batarya: 40 watt hızlı şarj destekli, 4.100 mAh

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.0.1

Huawei Nova 6 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç boyutunda FHD+

İşlemci: 8 çekirdekli Kirin 990 (Balong 5000 modem)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB veya 256 GB

Arka Kamera: 40 MP (f/1.8) + 8 MP ultra geniş açılı (f/2.4) + 8 MP telefoto (f/2.4) 3X zoom ile + lazer odaklama sensörü

Ön Kamera: 32 MP (f/2.2) + 8 MP 105 derece ultra geniş açılı (f/2.2)

Batarya: 40 watt hızlı şarj destekli, 4.200 mAh

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.0.1

Huawei Nova 6 SE teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç boyutunda FHD+

İşlemci: Kirin 810

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 8 MP ultra geniş açılı (f/2.4) + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP (f/2.0)

Batarya: 40 watt hızlı şarj destekli, 4.200 mAh

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10

Huawei Nova 6 serisinin fiyatları