2019 yılı, Çinli teknoloji devi Huawei için fazlasıyla hareketli geçti. Şirket yıl boyunca hem akıllı telefon modelleriyle hem de ABD'nin ticaret yasağıyla konuşuldu. Şirket şimdi ise iki yeni telefon modeliyle karşımıza çıktı. Huawei'nin uzunca bir süredir iple çektiği 5 Aralık geldi çattı ve "Nova 6" serisi resmi olarak duyuruldu. Huawei, düzenlediği etkinlikler kapsamında hem Nova 6 hem Nova 6 5G hem de Nova 6 SE'yi duyurdu.
Telefonların özelliklerini detaylı olarak incelemeden önce sizinle paylaşmamız gereken önemli bir husus bulunuyor. Sizlerle az sonra paylaşacağımız özellikler hem Huawei Nova 6 hem de Huawei Nova 6 5G için geçerlidir. Huawei'nin duyurusunu yaptığı iki model arasındaki tek fark, modemle ilgili. Nova 6 modeli Kirin 990 işlemcisinin dahili modemini kullanırken Nova 6 5G, Balong 5000 5G modemine sahip.
Karşınızda Huawei Nova 6 serisi
Huawei'nin Çin'de düzenlediği bir etkinlikle duyurduğu Nova 6 serisi, 6.57 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlük sunan ekranlarla geliyor. Ekranın sol üst kısmında yer alan kamera deliği, 32 MP çözünürlüğündeki ana ön kamerayı ve 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensörü içeriyor. Yani Huawei Nova 6 serisi, ön kamerayı kullanarak da geniş açılı fotoğrafların çekilmesini sağlıyor.
Huawei'nin yeni işlemcisi Kirin 990'dan güç alan yeni akıllı telefonlar, 8 GB RAM ile destekleniyor. 128 GB veya 256 GB de depolama alanı seçenekleri bulunan Nova 6 serisi, batarya performansı ve hızlı şarj konusunda da ödün vermiyor. 40 Watt hızlı şarj desteğine sahip olan telefonlar, 4.100 mAh (Nova 6) ve 4.200 mAh (Nova 6 5G) bataryalarıyla da yeterli bir kullanım imkanı sunuyor.
Huawei'nin Nova 6 serisinin arka kısmında, Sony'nin (IMX600) 40 MP çözünürlüğünde ana kamerası yer alıyor. Bu kameraya 8 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensör ve 8 MP çözünürlüğündeki 3X zoom özelliği bulunan bir telefoto lens bulunuyor. Tüm bunlara ek olarak bu üçlü kamera kurulumunun hemen yan tarafında bir de lazer odaklama sensörü yer alıyor.
Huawei'nin bu telefonlarla birlikte duyurduğu Nova 6 SE modeli ise biraz daha düşük teknik özelliklere sahip. Kirin 810 işlemcinin kullanıldığı telefonda 8 GB RAM ve 128 GB da depolama alanı bulunuyor. 6.4 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip olan telefon, 16 MP çözünürlüğündeki tek bir ön kamerayla sunuluyor. Telefon, arka kısmında ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 adet de 2 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörü bulunuyor.
Huawei Nova 6 teknik özellikleri
- Ekran: 6.57 inç boyutunda FHD+
- İşlemci: 8 çekirdekli Kirin 990
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 40 MP (f/1.8) + 8 MP ultra geniş açılı (f/2.4) + 8 MP telefoto (f/2.4) 3X zoom ile + lazer odaklama sensörü
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.2) + 8 MP 105 derece ultra geniş açılı (f/2.2)
- Batarya: 40 watt hızlı şarj destekli, 4.100 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.0.1
Huawei Nova 6 5G teknik özellikleri
- Ekran: 6.57 inç boyutunda FHD+
- İşlemci: 8 çekirdekli Kirin 990 (Balong 5000 modem)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB veya 256 GB
- Arka Kamera: 40 MP (f/1.8) + 8 MP ultra geniş açılı (f/2.4) + 8 MP telefoto (f/2.4) 3X zoom ile + lazer odaklama sensörü
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.2) + 8 MP 105 derece ultra geniş açılı (f/2.2)
- Batarya: 40 watt hızlı şarj destekli, 4.200 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.0.1
Huawei Nova 6 SE teknik özellikleri
- Ekran: 6.4 inç boyutunda FHD+
- İşlemci: Kirin 810
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 48 MP (f/1.8) + 8 MP ultra geniş açılı (f/2.4) + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü
- Ön Kamera: 16 MP (f/2.0)
- Batarya: 40 watt hızlı şarj destekli, 4.200 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10
Huawei Nova 6 serisinin fiyatları
- Huawei Nova 6 SE, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla satışta olacak. Tüketiciler, bu telefona sahip olmak için 310 dolar (yaklaşık 1.800 TL + vergiler) ödemek durumunda kalacaklar.
- Huawei Nova 6, tüketicilerin hizmetine sadece 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla sunulacak. Bu ürünün fiyatı 455 dolar (yaklaşık 2.650 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.
- Huawei Nova 6 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonunun fiyatı 540 dolar (yaklaşık 3.100 TL + vergiler), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan versiyonu ise 595 dolar (yaklaşık 3.430 TL + vergiler) olacak.