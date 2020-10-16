Huawei, Yeni Telefonu Nova 7 SE 5G Youth'u Duyurdu

Huawei, Nova 7 SE 5G Youth isimli orta segment yeni akıllı telefonunu duyurdu. Bu telefon, nisan ayında duyurulan Nova 7 SE 5G'nin yeni bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. İki model arasındaki fark ise işlemcinin değiştirilmiş oluşu.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, nisan ayı içerisinde Nova 7 SE 5G isimli bir akıllı telefon duyurmuştu. Şimdi bu telefonda bazı değişiklikler yapan şirket, "Nova 7 SE 5G Youth" isimli yeni bir cihaz olarak karşımıza çıkardı. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan telefon, teknik özellikleriyle memnun edecek gibi görünüyor.

Nova 7 SE 5G Youth, 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir LCD ekrana sahip. Delikli bir yapıda olan bu ekranda, 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamera bulunuyor. Huawei, telefonun yan kısmına eklediği parmak izi okuyucu sensörle kullanıcının güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Karşınızda Huawei Nova 7 SE 5G Youth

Huawei'nin yeni telefonu, MediaTek Dimensity 800U'dan güç alıyor. Nisan ayında duyurulan Nova 7 SE 5G ise Kirin 820 işlemciden güç alıyordu. Şirket, bu işlemciyi 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kombinasyonu ile destekliyor. Ancak microSD desteği ile depolama alanının genişletilmesine imkan verilmiyor. Huawei'nin yeni telefonu, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 arayüzüyle çalışıp, 40 watt hızlı şarj desteği sunan 4.000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelecek.

Telefonun arka kısmında, dikey olarak yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de derinlik sensörü yer alıyor. Huawei'nin açıklamalarına göre Nova 7 SE 5G Youth, aralarında siyah, yeşil ve morun da olduğu dört farklı renk seçeneği ile satın alınabiliyor.

Huawei Nova 7 SE 5G Youth teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç FHD+, LCD

6.5 inç FHD+, LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

MediaTek Dimensity 800U RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 40 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh

40 watt hızlı şarj destekli 4.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı EMUI 10.1

Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre Çinli tüketiciler, bu telefona an itibarıyla sahip olabiliyorlar. Ancak şirket, Nova 7 SE 5G Youth'un küresel pazarlardaki durumu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bu bağlamda Huawei'nin yeni telefonu, şimdilik Türkiye'ye ve diğer ülkelere gelmeyecek. Bu akıllı telefonun fiyatı ise 340 dolar (yaklaşık 2,700 TL + vergiler) olarak açıklandı.