Huawei Nova 7 Serisinin Tasarımını Gösteren Tanıtım Görseli

Huawei nova 7 serisi akıllı telefonların tasarımına dair bazı detaylar, sızdırılan bir tanıtım görselinde ortaya çıktı. Sızdırılan görsele bakılırsa nova 7 serisi, P40 serisiyle benzer bir tasarıma sahip olacak.

Geçtiğimiz şubat ayında oldukça iddialı özelliklere sahip olan nova 7i'yi tanıtan Huawei, nova 7 serisinin yeni üyelerini bu ay tüketicilerin beğenisine sunacak. Telefonların sızdırılan bir tanıtım görüntüsü, tasarımlarına dair bazı detayları ortaya koyuyor.

Çin'den gelen söylentilere göre şirketin nova 7, nova 7 SE ve nova 7 Pro olarak adlandıracağı akıllı telefonlar, 23 Nisan'da tanıtıldıktan birkaç gün sonra, 28 Nisan'da satışa sunulacak. Huawei nova 7 telefonların tanıtımından gelen yeni görüntü, telefonların nasıl görüneceğine dair ipuçları sunuyor.

nova 7, tasarımında P40 serisinden izler taşıyor

Tanıtımda, markanın global yüzü olan Çinli müzisyen Jackson Yee yer alıyor. Düşük çözünürlükte olsa da açıkça görünen cihazların Huawei P40 Pro serisine benzeyen bir tasarımla karşımıza çıkacakları görülebiliyor. Kavisli bir ekrana sahip olan telefonun sol üst köşesinde selfie kameralarının yer aldığı kamera deliği bulunuyor. Arka tarafta dikdörtgen olarak konumlandırılmış bir kamera kurulumu var, ancak kamera donanımı hakkında teknik detaylar henüz bilinmiyor.

Daha önceki sızıntılar, nova 7 serisi akıllı telefonların Kirin 820, 985 ve 990 5G işlemcileriyle geleceğini öne sürüyordu. Bu açıdan nova 7 serisinin Honor 30 serisi telefonlara çok benzediği söylenebilir. Honor 30 serisi kameralarıyla öne çıkarken, nova 7'de hangi alanda atılım yapılacağı belli değil.

Daha önce Geekbench'te görülen Huawei nova 7 SE'nin zaten Kirin 820 yonga setiyle geleceği biliniyor. Ayrıca telefonda 6.5 inçlik Full HD+ ekran, arkada 64 MP kamera ve 22.5 W kablolu hızlı şarj desteği olması bekleniyor. Ancak diğer iki nova telefon hala gizemini koruyor.

Nova 7'nin en uygun fiyatlı model olarak 285-425 dolar bandında olması bekleniyor. Diğer yandan SE modelinin 495 dolardan ve Pro modelin yaklaşık 565 dolardan satışa sunulması bekleniyor.