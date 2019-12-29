Huawei'nin Yeni Kablosuz Kulaklığı NovaBuds Ortaya Çıktı

Huawei, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyetler Ofisi’nde yeni bir patent dosyaladı. Dosyalanan patentin kablosuz kulaklık Huawei NovaBuds’a ait olduğu görüldü.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar ile oldukça dikkat çeken bir şirket olsa da akıllı aksesuar sektöründe de bir şeyler yapmaya çabalıyor. Şirket, şu anda Avrupa ülkeleri de dahil birçok yerde satılmakta olan FreeBuds 3 isimli kablosuz kulaklıkları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Huawei, şu anda piyasada bulunan FreeBuds 3 isimli kulaklığının yanına başka bir kulaklık daha eklemeyi düşünüyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Fikri Mülkiyetler Ofisi’ne bir patent başvurusunda bulunan Huawei’nin başka bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Patent başvurusunda görüldüğü üzere Huawei, NovaBuds isimli kablosuz bir kulaklık piyasaya sürerek bu sektördeki ilerlemesini sürdürmek istiyor.

Nova’nın ayrı bir marka olması bu patentten sonra zorlaştı

Bundan yalnızca birkaç hafta önce Huawei’nin Nova markasını bir alt marka yapmaya çalıştığı iddia ediliyordu. Söylenenlere göre Honor gibi Huawei’nin alt markası olacak Nova markasının altında akıllı saat, kablosuz kulaklık, akıllı bileklik gibi bütçe dostu akıllı aksesuarlar satılacaktı. Eğer bu durum gerçekleşseydi Huawei, yalnızca akıllı telefonlar için üretilecek olan akıllı aksesuarlara odaklanacak yeni bir markaya sahip olacaktı.

Elbette bu durumun bir kesinliği yoktu ve bu yalnızca bir iddiaydı ancak haberimizin konusu olan son NovaBuds patentinden sonra bu durum biraz çıkmaza girdi. Huawei’nin EUIPO tarafından dosyalanan patent başvurusunda NovaBuds’ın isminin önünde marka olarak ‘Huawei’ ismi bulunuyor. Bu durum, Huawei’nin Nova’yı alt marka yapmak gibi bir çabası olmadığını gözler önüne seriyor olabilir ancak konuyla alakalı resmi bir açıklama olmadığından ileride Nova’nın kaderi de değişebilir.

Dosyalanan patent, kablosuz kulaklık ile ilgili başka herhangi bir bilgi vermiyor. Şu anda tek bilinen, Huawei NovaBuds’ın ismi ve 9. sınıf kategorisinde bulunması. Bu kategori; kulaklıkların, telefon kulaklıklarının, sanal gerçeklik oyunları için kulaklıkların bulunduğu bir kategori olduğundan ötürü NovaBuds’ın kulaklık olduğu net bir şekilde belli oluyor. Şimdilik NovaBuds ve Nova markası ile ilgili bilinenler bu kadar. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bizleri takipte kalın.