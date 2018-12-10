Huawei, Nova 4 İçin Tanıtım Videosu Yayınladı

Samsung ile 'delikli' ekranlar konusunda kıyasıya bir rekabet içine girmiş olan Huawei, ön kamerası ekrana gömülü ile modeli için tanıtım videosu yayınladı.

Çinli akıllı telefon üretici Huawei, dünyanın ilk ön kamerası ekrana gömülü akıllı telefonu olacak Huawei Nova 4’ün tanıtım kampanyalarına cihazın lansmanı gerçekleşmeden başlamış durumda. Cihaz için daha önce çeşitli görseller ve posterler yayınlamış olan şirket, şimdi de Weibo aracılığı ile Nova 4 için bir tanıtım videosu yayınladı.

Cihazın teknik özelliklerinden bahsetmeyen video, %90’ın üzerinde bir ekran/gövde oranı sunan tasarıma ve ekrana gömülü halde bulunan ön kameraya odaklanıyor. Dürüst olmak gerekirse ekrana gömülü ön kamera, inovasyon açısından muhteşem bir gelişme olsa da Huawei Nova 4’ün tasarımı simetri ve şıklık açısından sınıfta kalıyor.

Elde edilen bilgilere göre Huawei Nova 4, şirketin en yeni işlemcisi olan HiSilicon Kirin 980 işlemcisinden güç alacak. 6GB RAM kapasitesi bulunan cihazda 128GB dahili depolama alanı bulunacak. Huawei Nova 4, kutusundan direkt olarak Android’ın son sürümü olan Android 9.0 Pie ile çıkacak.

Samsung, SDC 2018’de tanıttığı Infınıty-O ekran tasarımı ile yeni bir akım başlattı. Huawei ve Samsung, ekrana gömülü ön kamera konusunda söz sahibi olan iki şirket. Görünüşe göre önümüzdeki dönemde akıllı telefon pazarının zirvesinde bulunan bu iki şirket, Apple’dan ziyade birbirleri ile rekabet edecekler.