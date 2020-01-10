ABD ambargosu sebebiyle 2019 senesini oldukça çalkantılı geçiren Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, Amerikan yazılımlarından bağımsızlaşma konusundaki çabalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu konuda bir adım olarak openEuler OS isimli proje, bugün yayınlandı.

Huawei, CentOS temelli bir Linux dağıtımı olan openEuler’in kaynak kodunu yayınladı. Her ne kadar Çinli firma resmi ağızdan söylemese de şirketin yaptığı bu dağıtım, ARM ve x86 için optimize edilmiş durumda ki bu da kâğıt üzerinde bu işletim sistemini Android ve Microsoft’a harika bir alternatif konumuna koyuyor.

Tabii ki Huawei’nin bu tür girişimlere yönelmesinin sebebi ABD ve Çin arasında yaşanan gerilim ve ticaret savaşı. Şirket, iki ülke arasında devam eden bu çatışma sebebiyle Amerikan yazılımlarına sırtını dayamaktansa bu duruma kendi çözümlerini bulma kararını vermiş gibi görünüyor. Yayınlanan basın açıklamasına göre bu sistem üzerine yürütülen çalışmalar, 17 Eylül 2019 tarihinde başlamış. Peki nedir bu openEuler? Aslında bu proje, Linux CentOS’tan türetilmiş EulorOS’un açık kaynaklı bir varyantı. Gelin diğer detaylara yakından bakalım.

openEuler; Android ve Windows’a ciddi bir alternatif mi?

Gizchina’da yer alan habere göre openEuler; Android ve Windows’un yerine geçebilecek oldukça ciddi bir aday konumunda bulunuyor. Bununla birlikte henüz şirket tarafından doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmadığını da unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla bu tür değerlendirmeler için şirketten gelecek resmi açıklamaları beklemek daha doğru bir hamle olacaktır.

Öte yandan Çinli teknoloji şirketinin ABD’de ile yaşadığı sorunlar sebebiyle 2019’u oldukça zor geçirdiğini söylemek gerekiyor. Şirket, bir önceki yıla göre büyüme kaydetmeyi başarmış olsa bile gelecek tahminleri biraz karışık.

Huawei yöneticilerinden Eric Xu, şirket çalışanları için yayınladığı yeni yıl mesajında şirketin 2020 yılında da ABD’nin yasaklı listesinde yer alacağını söyledi. Xu, şirketin 2019’un ilk yarısında gösterdiği gibi hızlı bir büyüme kat edemeyeceğini de dile getirdi. Çinli şirket, 2019 yılında bir önceki yıla göre %18’lik bir büyüme göstermişti.