Huawei'den Otomobil Akıllı Ekranı İçin Tanıtım Videosu

Huawei, 30 Ekim'de piyasaya sürülecek araç içi akıllı ekranı için bir tanıtım videosu yayınladı. HiCar Smart Screen isimli ürün için hazırlanan video, bu akıllı ekranda bir ön kamera bile olacağını gözler önüne seriyor. Huawei'nin akıllı ekranının neler sunacağı ise şu an için bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, yaklaşan akıllı ekranı için bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan video, Huawei'nin HiCar teknolojisinin bir parçası olan bu akıllı ekranın genel yapısını gözler önüne seriyor. Huawei'nin açıklamalarına göre akıllı ekran, 30 Ekim itibarıyla Çinli tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Huawei'nin akıllı ekranı ile ilgili bilinen şeyler oldukça kısıtlı. Tanıtım videosunda yer alan bilgilere göre akıllı ekran, yaklaşık olarak bir tablet büyüklüğünde olacak. Ayrıca akıllı ekranın üzerinde, muhtemelen açılabilir yapıda olan bir kamera da yer alacak. Bir stand ile araç içerisine sabitlenecek akıllı ekranın HarmonyOS 2.0'la çalışıp, çağrı alma, müzik dinleme, video ve film izleme ile görüntülü arama yapabilme gibi yeteneklere sahip olması bekleniyor.

Huawei, otomobiller için geliştirdiği akıllı ekranını "HiCar Smart Screen" olarak isimlendiriyor. Geleneksel akıllı ekranlardan farklı olarak Huawei'nin araç içi ekranı, kendi dahili hoparlörlerini içeriyor. Görünüşe göre Huawei, bu akıllı ekranla birlikte bağımsız bir multimedya ürünü oluşturmuş olmak istiyor.

Huawei, HiCar Smart Screen ile ilgili detaylı bir açıklama yapmamış olsa da bu ekranın, HiCar destekli otomobiller için kontrol paneli olarak da kullanılabileceği düşünülüyor. Bu sayede tüketiciler, HiCar Smart Screen'i kullanarak araçlarıyla ilgili tüm bilgilere de kolaylıkla erişebilecekler. Huawei'nin akıllı ekranının tüketicilere neler vadedeceği, muhtemelen 30 Ekim'de gün yüzüne çıkmış olacak.

İşte Huawei'nin akıllı ekranı için paylaştığı tanıtım videosu