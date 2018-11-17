Huawei'nin 2019 yılında gelmesi beklenen telefonu P Smart'ın özellikleri nasıl olacak?

Huawei, 2019 yılında çıkartacağı P Smart telefonu sertifika almak için FCC’ye (Federal İletişim Komisyonu) başvurdu. Başvuru dosyasında ise telefonun özellikleri görüldü. Telefonun göze çarpan en önemli özelliği ise 3.250 mAh’lik bataryası.

Telefonun en az 4 versiyonla ve farklı depolama seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Tek ve çift SIM seçeneğiyle gelecek olan telefonun 32 GB ve 64 GB’lık dâhili depolama seçenekleri bulunacak. En kötü ihtimalle telefonun 3 GB’lık bir RAM’i de bünyesinde barındıracağı konuşuluyor.

Dosyalarda telefonun tasarımı ile ilgili bilgiler de görülebiliyor. Yukarıdaki fotoğraflarda görüleceği üzere telefon, 15,52 x 7,34 cm bir boyutla gelecek. Ayrıca çift kameraya da sahip olacağını görebildiğimiz telefonda damla çentik üzerinde bir ön kamera da yer alacak.

Şu an için elimizdeki bilgiler kısıtlı olsa da gelecekte yeni gelişmelerle karşınızda olacağız.