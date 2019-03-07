Huawei P Smart+ 2019 Geniş Açılı Kamerasıyla Geliyor

Fiyat/Performans canavarı Huawei P Smart 2019'un ardından Huawei, geliştirilmiş özellikleriyle Huawei P Smart+ 2019'u tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, yeni cihazı Huawei P Smart+ 2019’u bugün tanıttı. Yeni akıllı telefon, 6,21 inçlik 1080p+ ekranı, Kirin 710 yonga seti ve 3.400 mAh bataryasıyla Huawei P Smart 2019’a oldukça benziyor. P Smart+ 2019’u farklı kılan özelliği ise kamerası.

24 MP çözünürlüğündeki ana kameraya, 16 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ekleniyor. İki cihazı karşılaştıracak olursak, P Smart 2019’da 13 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 2 MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü bulunuyor. Damla çentikte konumlandırılan 8 MP çözünürlüğündeki selfie kamerası ise yapay zekâ desteğiyle geliyor.

Yapay zekânın sağladığı avantaj, gece modunda çekilen düşük ışıklı fotoğrafları stabilize etmesi. Buna ek olarak da yeni cihaz, saniyede 480 kare hızına sahip ağır çekim videolar çekebiliyor.

Huawei P Smart+ 2019, Kirin 710 yonga setiyle güçlendirilmiş. GPU Turbo 2.0 ile desteklenen Mali-G51 MP4 grafik işlem birimi, kullanıcılara daha akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Cihazda 3 GB RAM ve 512 GB’a kadar arttırılabilen 64 GB dahili depolama seçeneği bulunuyor.

P Smart+ 2019, iki renkte gelecek: Mavi ve Siyah. Cihazın fiyatı henüz bilinmiyor ancak 'plus' olmayan versiyonu Avrupa pazarında 250 euro etiket fiyatıyla satışa çıkıp 220 euroya düşmüştü. Ayrıca P Smart+ 2019, Çin’de ‘Enjoy 9s’ adıyla raflardaki yerini alacak.