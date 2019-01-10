Huawei P Smart 2019'un Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Özellikle orta seviye akıllı telefon kullanıcılarının yakından takip ettiği bir seri olan P Smart'ın 2019 sürümünün Türkiye lansmanı gerçekleşti. Lansman ile birlikte cihazın Türkiye fiyatı da belli oldu.

İstanbul’da yeni bir basın etkinliği gerçekleştiren Huawei Türkiye, şirketin orta segmentteki en popüler modellerinden biri olan P Smart 2019’ü Türkiye’deki müşterileri için resmi olarak tanıttı. Cihazın Türkiye lansmanının gerçekleşmesi ile birlikte fazlasıyla merak edilen Türkiye fiyatı da açıklığa kavuşmuş oldu.

Huawei Dewdrop Display olarak adlandırılan su damlası çentikli tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunan P Smart 2019, Çift arka kamerası ile iyi bir fotoğraf kalitesi sunarken, Android 9.0 Pie işletim sistemi sayesinde en güncel Android deneyimini kullanıcıları ile buluşturuyor.

Huawei P Smart 2019 Özellikler

6.21 inç 19.5:9 (2340 x 1080 piksel) Full HD+ ekran

Huawei Kirin 710 işlemci

3GB RAM, 64GB depolama

13MP+2MP çift arka kamera

8MP ön kamera

Android 9 Pie işletim sistemi

3.400mAh batarya

Gece yarısı siyahı, aurora mavisi ve turkuaz mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan Huawei P Smart 2019, 2399 TL fiyat etiketi ile Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının beğenisine sunulmuş durumda. P Smart 2019’un bir fiyat/performans telefonu olduğunu düşünürsek fiyatı biraz yüksek görünebilir ancak güncel döviz kuru ile bundan daha iyisini beklemek de Huawei’ye haksızlık olabilir.