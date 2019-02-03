Huawei, Avrupa'nın bazı bölgelerinde P Smart (2019) model telefonunu satışa sundu. Fakat şirketin yeni planları, Avrupa dışındaki pazarlarda telefonun adını değiştirmek üzerine.

Huawei P Smart (2019), geçtiğimiz ay piyasaya çıkan ve çok kısa bir süre içerisinde Avrupa pazarlarında satılmaya başlanan bir telefon. Fakat Huawei bu ismi Avrupa dışındaki yerlerde çok da uygun görmemiş olacak ki ismini değiştirme kararı almış. Hatta telefon çoktan Huawei nova lite 3 adıyla Japonya'da piyasaya çıktı bile.

Huawei P Smart, ya da Huawei nova lite 2'nin halefi niteliğindeki telefon, 6,21 inçlik 1080 x 2340 çözünürlüğündeki IPS bir ekrana sahipken Huawei'nin kendi orta seviye işlemcisi Kirin 710'u kullanıyor. Plastik bir kasayla gelen P Smart (2019), 20 megapiksellik bir arka kameraya ve 16 megapiksellik bir ön kameraya sahip.

3 GB RAM ve 32 ya da 64 GB depolama alanının sunulduğu cihaz, 3400 miliamperlik bir batarya ile geliyor. 3.5mm'lik kulaklık çıkışının bulunduğu telefonda üzücü olan şey ise şarj portunun USB-C değil, microUSB olması.

Japonya'da 26.880 yenlik (~1280 Türk Lirası) fiyatıyla ne çok ucuz ne de çok pahalı olan Huawei P Smart (2019)'un Türkiye fiyatı ise 2000 liranın üzerinde. Hal böyle olunca fiyat/performans bakımından gerilere düşen cihaz, alınabilirlik konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.