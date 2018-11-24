Huawei P Smart 2019'un Görüntüleri ve Özellikleri

Geçen hafta Huawei P Smart 2019 ile ilgili bazı detaylar açığa çıkmıştı. Şimdi ise telefon hakkında yeni gelişmeler var.

Huawei P Smart 2019 akıllı telefonun resmi görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı. Güvenilir akıllı telefon bilgileri sunan Roland Quandt tarafından ortaya çıkarılan görseller telefon hakkında bize bazı ipuçları veriyor.

Honor 9 Lite, geçtiğimiz yıl Avrupa'da Huawei P Smart olarak yeniden piyasaya sürüldüğü gibi, P Smart 2019, kısa bir süre önce duyurulan Honor 10 Lite tasarımına oldukça benziyor. Küçük bir çentiğe sahip olan telefonun ön tasarımı Honor 10 Lite ile aynı fakat arka tasarıma baktığımızda Huawei P Smart 2019, çift kamera alanında farklı bir tasarıma sahip.

Potter kod adı ile gelecek olan telefon, Full HD + çözünürlük ve 19:9 en boy oranı sunan 6.2 inçlik LCD bir ekrana sahip. Kirin 710 yonga setine sahip Huawei P Smart 2019, 32 GB depolama + 3 GB RAM ve 64 GB depolama + 4 GB RAM seçenekleri ile piyasaya sürülecek. Ön ve arka kameraları hakkında somut bir bilgi bulunmayan telefon muhtemelen 24 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel + 2 megapiksel çift arka kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Bataryasına baktığımızda 3200 mAh pil ile gelmesi beklenen telefon, bir adet microUSB 2.0 girişine sahip. Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacak Huawei P Smart 2019, Gece Yarısı Siyahı ve Aurora Mavisi renk seçenekleriyle önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak.