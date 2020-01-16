Huawei, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile P Smart Pro modeli için Türkiye'de EMUI 10 beta testlerini başlattığını duyurdu. Şirket, EMUI 10'u erkenden deneyimlemek isteyenler için Beta Kullanıcı Testi uygulamasını da paylaştı.

Dünyanın en popüler ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei, Türkiye’deki Huawei P Smart Pro kullanıcıları için EMUI 10 beta testlerini başlattığını duyurdu. Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan Huawei, beta testlerine sınırlı sayıda cihaz sahibinin katılabileceğini ve katılmak için Beta Kullanıcı Testi’nin indirilmesi gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında resmi olarak tanıtılan Android 10 tabanlı EMUI 10, kullanıcılara çok daha temiz bir arayüz, daha yüksek performans, daha iyi bir yapay zeka desteği ve en yüksek seviyede kullanıcı deneyimi vadediyor.

Huawei’nin Huawei P Smart Pro EMUI 10 testleri için yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Huawei P Smart Pro modeline sahipseniz, Beta Kullanıcı Testi'ni indirerek EMUI10 işletim sistemini herkesten önce deneyin. Kayıtlar ilk katılımcılar ile sınırlıdır.“

Huawei’nin Türkiye’deki tüm P Smart Pro kullanıcılarına EMUI 10 güncellemesini ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Ancak yeni arayüzü erkenden denemek isterseniz buraya tıklayarak Beta Kullanıcı Testi'ni indirebilirsiniz. EMUI 10’un henüz beta aşamasında olduğunu ve test aşamasında çeşitli hatalar ile karşılaşabileceğinizi unutmamalısınız.