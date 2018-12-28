2017'nin parlayan akıllı telefonlarından Huawei P10, Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.0 güncellemesine kavuşuyor. Bugün gelen güncelleme haberi P10 sahipleri için iyi bir haber olmasına karşın, 2017'de piyasaya sürdüğü Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'e henüz Android 9.0 güncellemesi vermeyen Samsung için hiç de iyi bir haber değil.

Ekran görüntüleriyle birlikte paylaşılan güncelleme haberinde, gelen güncellemenin hangi özellikleri içerdiği ayrıntılarıyla yer alıyor. Malezya'da rapor edilen P10 için Android 9.0 Pie güncellemesi, beklenen GPU Turbo özelliğini içermiyor. Güncelleme şu an yalnızca Huawei P10'un VTR-L29 (çift sim kartlı) versiyonuna veriliyor fakat yakın zamanda VTR-L09 (tek sim kart) versiyonuna da dağıtımın başlaması bekleniyor.

3.38 GB'lık bir paket ile geldiği görülen güncellemede basitleştirilmiş bir arayüz, kullanımı daha kolay bir Ayarlar menüsü gibi birçok yeni özellik kullanıcılara sunuluyor. Güncelleme notlarında, kullanılan popüler uygulamalar için çalışma hızlarında geliştirmeler yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca kullanıcılara, EMUI 9.0 güncellemesiyle yeni alarm ve zil sesleri de sunuluyor.

Güncelleme bildirimi aldıysanız, bildirime tıklayarak ve adımları takip ederek cihazınızı güncelleyebilirsiniz. Eğer güncelleme bildirimi almadıysanız, cihazının otomatik güncelleştirmelere açık olup olmadığına bakmanızı öneriyoruz. Ayarlar menüsünden Hakkında'ya tıklayarak Android güncellemeniz olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer hala bir güncelleme bildirimi almıyorsanız, güncelleme kademeli olarak dağıtıldığından dolayı biraz daha beklemeniz gerekebilir.