Huawei P20, 21. Kattan Aşağı Düşerse Ne Olur?

Diyelim ki P20'niz ile bir binanın 21. kattaki terasında görüşme yapıyorsunuz ve telefonunuz elinizden kayıverdi. Sizce P20'ye zarar gelmiş midir?

Telefonların fiyatlarının dudak uçuklatan seviyelere gelmesiyle, cihazların dayanıklıkları artık kullanıcılar için çok değerli hale geldi. Telefonunuzun cep hizasından veya kulak hizasından düşmesiyle ekranının kırılmasını veya genel olarak telefonunuza zarar gelmesini hiç mi hiç istemezsiniz. Bir Huawei P20 kulanıcısı ise Huawei P20 cihazının; kulak hizasından değil, cep hizasından hiç değil, bir binanın tam 21. katınındaki balkonundan düşmesine şahit oldu.

Cihazın sahibi Mai Zhenyu; Huawei P20'nin, usulca beton zemine düşüşünü izledi ve patlama misali çıkan sesini dinledi. Cihazını almaya giden Zhenyu, gördüğü karşısında çok şaşırdı. Zirâ Huawei P20 hala çalışıyordu.

Ekranı ve arka camı kırılan ve aynı zamanda bükülen cihaz nasıl olduysa hala kullanılabilir durumdaydı. Ekran kilidini açan ve telefonu yoklayan Zhenyu, bunu kendi sosyal medya hesabından insanlara duyurdu.

Yüz tanıma, parmak izi sensörü, bluetooth, WiFi ve gibi birçok özelliğin hâlâ çalışır durumda olduğunu belirten Zhenyu, cihaz ağır hasar aldıktan sonra telefon görüşmesi bile yapabildiğini söylüyor.

Bir akıllı telefonun 60 metreden fazla yükseklikten düşmesiyle paramparça olacağını halihazırda anlayabiliriz. Huawei P20 oldukça sağlam bir telefon mu yoksa Zhenyu sadece şanslı gününde miydi bilinmez ancak edindiğimiz bilgilere göre Huawei, Zhenyu'ya yaşadığı tecrübeden ötürü paketinden çıkmamış bir Huawei P20 telefonu hediye etti.