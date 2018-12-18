Android Pie, Birden Fazla Huawei Telefon için Yayınlandı

Huawei'nin en ciddi satış rakamlarına ulaşan üç amiral gemisi seviyesindeki telefonu için Android 9 Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Huawei, artık sonlarına doğru geldiğimiz 2018 yılı içerisinde akıllı telefon piyasasında oldukça verimli bir yıl geçirmişti. Bunlar arasında da önemli modellerden bazıları olan Huawei P20, P20 Pro ve Mate 10 Pro için yeni Android Pie güncellemesi yayınlandı. Gün içerisinde yayınlanan güncelleme, tüm kullanıcılar için stabil ve güvenli bir şekilde kullanılabilir durumda.

Türkiye içerisinde P20, P20 Pro veya Mate 10 Pro modelli akıllı telefonlardan birini kullanıyorsanız, zaten bildirim olarak gelen güncelleme seçeneğini görmüşsünüzdür. Direkt olarak bu bildirim sekmesi ile birlikte telefonunuzu en güncel sürüme yükseltebilirsiniz, eğer ki bildirim gelmediyse ya da görmediyseniz ayarlar seçeneğinden telefon güncellemesini tekrardan aratabilir ve istediğiniz zaman güncellemenizi indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Güncelleme ile birlikte yeni bir arayüz gelmesinin yanında, birtakım navigasyon iyileştirmeleri de bulunmakta. Bunun yanında Android Pie ile birlikte gelen yeniliklerin hepsi kullanılabilir durumda olacak.

Sosyal medya üzerinden yapılan geri dönüşlere göre, nadir de olsa bazı telefonlar güncellemeyi almamış gözüküyor, eğer sizde de güncelleme henüz yoksa bir süre sabırlı olmakta fayda var. Her ne kadar Huawei tarafından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da önümüzdeki günlerde güncellemenin sorunsuz bir şekilde herkes tarafından indirilebilir durumda olacağını düşünüyoruz.