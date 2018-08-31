Huawei, P20 Pro İçin Dört Yeni Renk Seçeneğini Tanıttı

Huawei'nin satış rekorları kıran amiral gemisi P20 Pro'ya dört yeni renk seçeneği eklendi.

Geçtiğimiz Mart ayında Paris'te tanıtılan Huawei P20 Pro, hem tasarım hem de donanım anlamında büyük kitleler tarafından oldukça beğenildi. Satışa çıkmasının üstünden aylar geçmesine rağmen P20 Pro hala güncelliğini koruyan bir cihaz. Huawei de böyle düşünmüş olacak ki, bugün cihazın 4 yeni renk seçeneğini görücüye çıkardı.

Twilight rengiyle telefon tasarımlarına yeni bir soluk getiren P20 Pro'ya ikisi deri olmak üzere toplamda 4 farklı renk seçeneği daha eklendi. Gelin şimdi oldukça şık görünen bu tasarımları hep beraber inceleyelim.

Elegant Black

Samsung'un Galaxy Note 3 ve Note 4 modellerinde kullandığı deri benzeri tasarımın aksine Huawei, P20 Pro'nun bu renk seçeneğinde gerçek İtalyan dana derisi malzeme kullanmış. Huawei ve Leica logolarının da işlendiği bu tasarım, oldukça şık görünüyor.

Golden Brown

Elegant Black renginde olduğu gibi Huawei, bu renkte de deri malzeme kullanmış. Cihazın gerçek deriden yapılan arka kasası şık olduğu kadar, cihazın verdiği premium hissiyatını da yukarılara taşıyor.

Pearl White

Huawei P20 Pro'ya eklenen bir diğer renk ise Pearl White, yani İnci Beyazı. Oldukça parlak ve şık görünen bu renk seçeneğinin de yoğun ilgi görmesi muhtemel. İlk olarak Honor 10'da gördüğümüz bu renk seçeneği, bugün itibariyle P20 Pro'ya da gelmiş oldu.

Morpho Aurora

Twilight rengiyle benzer yönler taşıyan bu renk, daha keskin renk geçişleriyle dikkat çekiyor. Twilight renginin yeşilimsi görümünün azaltıldığı ve alt kısmın siyahlaştırıldığı 'Morpho Aurora' rengi, P20 Pro için güzel bir alternatif.

Kirin 970 yonga setinden gücünü alan Huawei P20 Pro, 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahipti. Bu değerler, deri versiyonlarda 8/256GB seviyesine çıkmış durumda. Cihazın diğer teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yok.

Aynı zamanda Huawei, bu renkleri P20 modeli için de satışa sunmuş durumda. 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip P20, 649 Euro'luk fiyat etiketine sahip. P20 Pro tarafına bakacak olursak; 6/128GB kombinasyonuna sahip model 899 Euro'luk fiyatla, deri kaplamalı ve 8/256GB kombinasyonuna sahip olan model ise 999 Euro'luk fiyatla kullanıcılarla buluşacak.