Huawei P20 Pro İçin İki Yeni Renk Seçeneği Yolda

Huawei, P20 Pro için iki yeni renk seçeneği hazırlıyor. IFA 2018'de tanıtılacak olan iki renk seçeneği de degrade renk geçişlerine sahip olacak.

Huawei'nin başarılı amiral gemisi P20 Pro için iki yeni renk seçeneği yolda. Üçlü kamera kurulumu ve degrade renk paletiyle akıllı telefon piyasasına yeni bir soluk getiren P20 Pro için iki yeni renk seçeneği IFA 2018 fuarında tanıtılacak.

Büyüleyici renk geçişlerine sahip Twilight renginin ardından Huawei'nin tanıtacağı yeni renklerin de benzer şekilde olacağı, şirketin CEO'su Richard Yu tarafından doğrulandı. İki hafta sonra Berlin'de gerçekleştirilecek olan IFA 2018 fuarında, Richard Yu tarafından tanıtılacak olan renklerin detayları ise henüz bilinmiyor.

P20 Pro için tanıtılacak olan iki renk seçeneğiyle ilgili başka hiçbir detay bulunmasa da bazı tahminler bulunuyor. Android Authority'nin iddiasına göre P20 Pro'nun yeni renkleri, Kuzey Işıkları ve karanlık gökyüzü temalarından ilham alacak. Akıllı telefonlarda degrade renk akımını başlatan Huawei P20 Pro, yeni renkleriyle beraber bu akımı bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.