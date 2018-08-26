Huawei P20 Pro'nun Gece Modu, Mate Lite İçin Geliyor

Yayınlanan son Mate 10 güncellemesiyle Huawei P20 serisinin "Gece Çekim Modu" özelliğine kavuşan Mate 10, gece çekimlerinde harikalar yaratacak.

Huawei’nin en iddialı modellerinden biri olan ve dönemin en popüler cihazlarından biri haline gelen Huawei P20 Pro, bildiğiniz üzere pek çok özelliğiyle rakiplerine parmak ısırtıyor. P20 ve P20 Pro serisinin en başarılı kamera özelliklerinden biri olarak lanse edilen “Gece Çekimi Modu” Huawei tarafından hoş bir jest olarak Mate 10 serisine de eklendi.

Gece çekimi boyutunda rakiplerini alaşığı eden Huawei P20 teknolojisi, bir güncelleme sonucu 2017 yapımı Mate 10 serisi için de aktif edilecek. Bu jesti ile eski kullanıcılarını da unutmadığını gösteren Huawei, Mate 10 için getirdiği 960fps ağır çekim kaydı, 3D portre ışık efekti ve GPU Turbo gibi geliştirmeleriyle şimdiden akıllı telefon piyasasına damgasını vurmayı başardı.



Huawei Mate 10, Mate 10 Pro ve Porsche Design Mate 10 için getirilen, düşük ışıkta harikalar yaratan bu geliştirmeyi ilgili görsel yardımıyla inceleyebilirsiniz.