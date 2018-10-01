Huawei, 2018'in başlarında tanıttığı P20 Pro modeliyle büyük ses getirmiş ve cihaz özellikle kamerasıyla öne çıkmıştı. Aynı zamanda telefon ülkemizde satışa sunulduğu andan itibaren çok fazla fiyat değişikliğine uğramamıştı ancak bu gidişat yeni gelen bir zamla son buldu.

Ülkemizde son dönemde yaşanan kurdaki dalgalanmalar ve kurun aşırı yükselmesi olayları biraz daha durgunlaşsa da elektronik cihaz pazarı aynı durgunluğu gösteremiyor. Fiyat artışı konusundaki ilk hamle Apple'dan gelmiş, ardından Samsung da 6.499 liradan sattığı Note9'un fiyatını 7.999 liraya çekmişti.

Şimdi de benzer bir uygulama Huawei tarafından gerçekleştirildi. Piyasaya ilk çıktığında 5000 lira bandında alıcı bulan Huawei P20 Pro'nun fiyatı, 1 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 6.999 liraya çıktı.

Yakın zamanda telefon satın almak isteyen ve "belki bir umut düşer" diyenleri (ve hepimizi) üzen bu zam, artık uygun fiyatlı akıllı telefonların hayal olmaya başladığını gösteriyor diyebiliriz.

Şu an için fiyat artışı Hepsiburada'ya yansımamış durumda. Eğer P20 Pro'yu almak istiyorsanız, sizin için tam zamanı olabilir.