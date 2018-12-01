Huawei P20 Serisi İçin EMUI 9, Çin'de Dağıtılmaya Başlandı

Huawei, Android 9.0 Pie tabanlı arayüzü EMUI 9'u kullanıcılara dağıtmaya başladı. Şu an için sadece Çin'de indirilebiliyor olan güncellemenin yakın zamanda tüm dünyaya da açılacağını düşünüyoruz.

Huawei, çok da uzun olmayan zaman önce tanıttığı Mate 20 serisiyle özellikle kamera alanında ilgi odağı olmuş ve ciddi başarılara imza atmıştı. Bu telefonlar Huawei'nin kullanıcı arayüzünün son sürümü olan EMUI 9 ile yüklü olarak geliyordu.

Bu yeni güncellemeyle beraber bir önceki nesil telefonlar P20 ve P20 Pro'ya gelecek olan EMUI 9, beraberinde yeni arayüz, yeni navigasyon sistemi ve elbette daha akıcı bir oyun deneyimi için GPU Turbo özelliğini getiriyor.

Yeni güncellemenin uluslararası sürümlere ne zaman geleceği konusunda herhangi bir bilgi olmasa da, Huawei'nin kullanıcıları üzmemek adına bu süreyi uzun tutmayacağı kanaatindeyiz.