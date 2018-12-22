Huawei P30, 5x Zoom Lense Sahip Üçlü Arka Kamerayla Gelecek

Mate 20 serisinin başarısından sonra Huawei, en yeni amiral gemisi olan P30 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. MWC 2019'dan sonra piyasaya sürülmesi beklenen cihazlarda, çok bilinen "sızınıtıcı" Evan Blass'a göre, fotoğraf konusunda bizi yine şaşırtacak.

Söylentilere göre Huawei'nin P30 serisi, üçlü arka kamera kurulumuyla gelecekken bunlardan en büyüğü 40 MP çözünürlüğünde olacak. Zum lensi 5x optik yakınlaştırma ile gelecekken ön tarafta ise 24 MP'lik bir kameranın olacağı söylenenler arasında. Evan Blass, telefonun "görüntüleme" konusunda çok güçlü olacağını belirtirken, bu özelliklerin dahi Pro olmayan sürümde karşımıza çıkacağını söylüyor.

(Huawei P30 Pro render'ı)

Çinli üreticiler son birkaç senedir, eski "Çin malı kötüdür" sözünden vazgeçilmesini sağlayacak ürünler ortaya koymaya başladı. Çin piyasasının en büyüğü olan, dünyada da ikinci sırada yer alan Huawei de bu konuda hiç istisna değil. P10 serisiyle dikkat çekmiş, P20 serisiyle ciddi başarılar yakalamış ve Mate 20 serisiyle de piyasanın odağı olmuş olan şirket, P30 serisi cihazlarıyla da bu unvanlarından vazgeçmeye niyetli gözükmüyor.

MWC 2019'un gerçekleşeceği 25 Şubat'a hala biraz daha zaman var, bu yüzden karşımıza çıkan bilgilere kesin doğru gözüyle bakmamamız gerekiyor. Ancak Evan Blass'in daha önce söylediği şeylerin genellikle doğru çıktığını düşündüğümüzde, Huawei'nin P30 serisiyle yine piyasayı sallayacağını öngörebiliriz.