Huawei P30 İçin Şaşırtan İddia: Kulaklık Girişi Geri Geliyor

Uzun süredir telefonlarında 3.5 mm kulaklık girişine yer vermeyen Huawei, P30 ile beraber bu özelliği geri getirebilir.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumundaki Çinli teknoloji devi Huawei'nin önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen amiral gemisi P30'un yeni render görüntüleri yayınlandı. Fotoğraflardaki kulaklık girişi ise dikkatlerden kaçmadı.

Son birkaç yıldır birçok akıllı telefon üreticisinin daha ince telefon üretme ve daha iyi suya dayanıklılık sunma gerekçeleriyle 3.5 mm kulaklık girişinden vazgeçtiğine şahitlik ediyoruz. Huawei de yaklaşık 1 yıldır çoğu telefonundan kulaklık girişini kaldırmıştı. Mate 10, P20 ve Mate 20 serilerinde görmediğimiz kulaklık girişi, P30 serisiyle beraber Huawei amiral gemilerine geri dönebilir.

6 inç ekran, ön taraftaki küçük çentiğe konumlandırılmış bir 24 MP selfie kamerası, 38 MP'lik Sony sensörlü ve 5x zoom yeteneğine sahip üçlü arka kamera kurulumu gibi özelliklerle geleceği söylenen Huawei P30, eğer ortaya çıkan bu render görüntüleri gerçekse, akıllı telefon dünyasında büyük ses getirebilir.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında düzenlenen MWC fuarından birkaç ay sonra tanıtılan Huawei P20'nin ardından P30'un da bu yılın aynı zaman aralığında tanıtılması bekleniyor. Huawei tarafından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.