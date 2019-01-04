Huawei P30 ile İlgili Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı (Video)

Sızan yeni görüntülerle birlikte Huawei'nin P30 cihazına dair birçok bilgi ortaya çıktı.

Huawei, 2018 yılında Mate 20 Pro ile birçok ödülü evine götüren firma oldu. Ancak şu an 2019’dayız ve dünyanın iki numaralı telefon üreticisi, P20’nin halefi olan amiral gemisi Huawei P30 için hazırlanıyor. Bugün, Steve Hemmerstoffer tarafından P30’a ait haberler sızdırıldı.

Telefonun ön tarafında, su damlası çentik ve ince çerçeveler dikkat çekiyor. Ayrıca ekranın 6 inç ve FULL HD+ çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Sızan videoda görüldüğü kadarıyla, P30’da P20’nin aksine 3.5mm’lik jak girişi de bulunuyor. Telefonun arka tarafında ise beklendiği gibi üç adet kamera konumlandırılmış durumda. Parmak izi sensörünün arka tarafta olmaması da ekrana gömülü parmak izi okuyucu olacağını kesinleştiriyor.

Cihazın arka kamerasının 38MP RGB sensörlü olacağı ve 5x optik yakınlaştırmaya sahip olacağı düşünülüyor. Telefonun boyutu 149.1 x 71.4 x 7.5mm, kalınlığı ise 9.3mm olacak. Bu ölçüler, telefonun bataryasının da büyük olacağının bir göstergesi, tıpkı Mate 20 Pro’da olduğu gibi. Şu an için cihazın çıkışıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor fakat şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2019’da bir tanıtım gerçekleşebilir.