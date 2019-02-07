Huawei P30, Mobil Dünya Kongresi'nde Tanıtılmayacak

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni amiral gemisinin tanıtım tarihini erteledi.

Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen Huawei'nin P serisinin su damlası çentikli yeni amiral gemisi P30, beklenenin aksine, 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019'da) tanıtılmayacak. Huawei'nin tanıtım tarihini erteleyerek yeni cihazını hatasız bir şekilde son kullanıcıya sunmak istediği tahmin ediliyor.

Yeni amiral gemisinin tanıtımının erteleneceğini yanlışlıkla açıklayan Huawei'nin; optik yakınlaştırma teknolojisine de sahip olan P30'u Barcelona'da tanıtmak yerine 1 ay sonra -Mart ayı sonlarına doğru- Paris, Fransa'da gerçekleştireceği bir etkinlikte Huawei P30 Pro ile birlikte tanıtacağı ortaya çıktı.

Diğer markaların amiral gemilerinin aksine, teknik özelliklerinin çoğu hâlâ gizemini koruyan Huawei P30'un gücünü Kirin 980 yonga setinden alması bekleniyor. Söylentilere göre; 40 MP, 20 MP ve 8 MP çözünürlüklerinde olmak üzere toplamda 3 adet arka kameraya sahip olan cihazın 4.000 mAh batarya kapasitesiyle, kesin olmamakla birlikte, 25 Mart 2019 tarihinde tanıtılması bekleniyor.