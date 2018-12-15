Huawei P30 Pro'nun Bu Sefer de Render Görüntüleri Paylaşıldı

Huawei'nin gelecek amiral gemisi P30 Pro ile ilgili bazı detaylar belli olmaya başladı.

2019 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan Huawei P30 Pro'nun su damlası çentiğine sahip bir tasarımla geleceğini sizlerle paylaşmıştık. Ortaya çıkan o bilginin hemen ardından, cihazın render görüntüleri yayınlandı.

Sızıntılarıyla meşhur Ice Universe, Huawei P30 Pro'nun çentikli bir tasarımla geleceğini zaten doğrulamıştı. Delikli OLED teknolojisi şu an için sadece Samsung'un elinde olduğundan ve amiral gemisinde LCD kullanmak istemediğinden dolayı çentik kullanmak zorunda kalan Huawei, çok da yenilikçi olmayan bir tasarımla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Render tasarımları ve yine sızıntılarıyla meşhur olan Benjamin Geskin ise açığa çıkan bilgiler ışığında bir render tasarımı hazırladı. P20 Pro ve Mate 20 Pro'nun tasarımlarına benzese de dörtlü kamera kurulumuyla dikkat çeken P30 Pro tasarımı, henüz resmi bir nitelik taşımıyor.

Daha önce Sony'nin 38 MP'lik yeni sensörüyle geleceği bilgisi ortaya çıkan P30 Pro, Kirin 980 yonga seti ve 12GB'a kadar RAM ile gelecek. 5G destekli bir modele daha sahip olacağı söylenen P30 Pro'nun yeni detayları belli oldukça sizlere aktarıyor olacağız.