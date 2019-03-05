Huawei P30 Pro Gelişmiş Zoom Ve Daha Fazlasıyla Geliyor

Huawei, P30 Pro için gelişmiş zoom yetenekleri ve düşük ışıkta performans iyileştirmeleri üzerinde çalışıyor. Dev üretici, yeni akıllı telefonunun kamerasıyla fark yaratacak.

Samsung ve LG, gelecek amiral gemisi modelleriyle ilgili kartlarını çoktan oynadılar. Ancak Huawei, 26 Mart'ta Paris'te gelecek nesil P serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Huawei Küresel Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Clement Wong, P30 ailesinin en üst modeli olan P30 Pro'nun, 'Süper Zoom' yetenekleri sağlayacak olan periskop benzeri bir kameraya sahip olacağını söyledi. Ne yazık ki, bu ifade bir rakam olmadan geliyor ancak söylentiler, 10x zoom'a işaret ediyor.

Şirket, Çin sosyal ağı Weibo'da çeşitli görseller paylaşıyor. Gösterilen resimlerden biri de bir akıllı telefon kamerası için oldukça etkileyici detaylara sahip olan Ay fotoğrafı.

Super Zoom'un yanı sıra Huawei, düşük ışıklı fotoğraf çekiminde de iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Mate 20 Pro, zaten dikkat çeken bir Gece Modu içeriyordu. Bu yüzden bununla ilgili herhangi bir iyileştirme güzel bir eklenti olacağa benziyor. Bu gelişmelerin sonucu henüz tam olarak görülmüş değil ancak 26 Mart'taki duyurudan sonra Huawei'nin yeni telefonuna daha yakından göz atabileceğiz.