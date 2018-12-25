Samsung, Galaxy S10 ile birlikte şirketin ilk çerçevesiz akıllı telefonunu tanıtacak olabilir. Ancak Huawei de P30 Pro ile birlikte mükemmele yakın bir tasarım sunacağa benziyor.

Akıllı telefon dünyası gözünü kulağını Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10’a dikmiş olsa da dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei, sessiz sedasız bir şekilde Galaxy S10’u bile gölgede bırakabilecek yeni amiral gemisi Huawei P30 ve P30 Pro üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Çin’den gelen bazı söylentilere göre Huawei, halihazırda DxOmark’ta zirvede bulunan P20 Pro kamerasını daha da geliştirmeyi ve P30 Pro ile birlikte dörtlü arka kamera kurulumuna geçiş yapmayı planlıyor. Sözlentilerde en dikkat çekici özellik ise P30 Pro’nun 10x optik yakınlaştırma özelliği sunacak olması.

Huawei, Infinity-O ekran tasarımına sahip ilk akıllı telefonu Nova 4’ü zaten tanıtmış durumda. Bu yüzden pek çok kişiye göre P30 ve P30 Pro, Infinity-O ekran tasarımına sahip olacak. Fakat ortaya çıkan yeni bir konsept tasarım görseline göre Huawei, P30 Pro’da Infinity-O yerine su damlası çentikli tasarımı tercih edecek.

Konsept tasarıma göre Huawei, söz konusu çentiğin boyutunu iyiden iyiye küçültecek. Böylece cihazın Infinity-O tasarıma sahip olmamasının büyük bir dezavantajı bulunmayacak. Ekranın altında bulunan çerçeveleri de önemli ölçüde inceltecek olan Huawei, bu sayede %90’ın üzerinde bir ekran gövde oranı sunacak.

Cihazın arkasında baktığımızda ise P20 Pro ile benzer bir tasarım görüyoruz. Fakat kamera noktasında önemli bir değişiklik göze çarpıyor. Huawei P20 Pro, 2+1 şeklinde konumlandırılmış üç arka kameraya sahipken, P30 Pro 3+1 olarak konumlandırılan dört arka kameraya sahip görünüyor. Bu durum, 2019 yılında da mobil fotoğrafçılık için Huawei’nin bir numaralı tercih olabileceğini gösteriyor.