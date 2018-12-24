XDA Developers editörü tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre Huawei, P30 serisinde Kirin 985 adında gelişmiş bir işlemci kullanacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, akıllı telefonlarında kendi geliştirdiği işlemcileri kullanan sayılı üreticilerden biri. Şirket, özellikle amiral gemilerine güç veren Kirin 900 serisi ile oldukça başarılı performanslara imza atıyor. Huawei Mate 20 serisi ile karşımıza çıkan Kirin 90 işlemcisi ise Huawei’nin en yeni amiral gemisi işlemcisi ve önümüzdeki 9 ay boyunca tanıtılacak tüm Huawei ve Honor markalı amiral gemilerine güç vermesi bekleniyor.

XDA Developers editörü Mishal Rahman’a göre Huawei, işlemci kullanımı konusunda gelecek yıl tanıtılacak P30 serisinde küçük bir istisna gerçekleştirmeyi planlıyor. Rahman’a göre Huawei P30 serisi, Kirin 980 yerine biraz daha geliştirilmiş bir versiyonu olan Kirin 985’ten güç alacak. Kirin 980 ile birebir aynı olacak bu işlemcinin frekans hızı ise biraz daha yükseltilmiş olacak.

Huawei’nin ‘ara seviye’ işlemciler kullanmasına pek de alışık değiliz. Şirket en son Mate 8 serisinde Kirin 950 yerine geliştirilmiş bir versiyonu olan Kirin 955 kullanmıştı. Tüm özellikleri aynı olan bu iki işlemciden Kirin 950, 2.3GHz frekans hızına sahipken; Kirin 955, 2.5GHz frekans hızına sahipti. Huawei’nin P30 ile birlikte frekansta bir iyileştirme gerçekleştirmesi, cihazın daha stabil ve performanslı çalışmasını sağlayacaktır.