Huawei P30 Serisine Aralık Ayı Güvenlik Güncellemesi Geldi

Huawei, P30 serisi için getirdiği son güncellemeyle birlikte, cihazlarda yaşanan sorunların önüne geçiyor. Genellikle arama sırasında yaşanan problemlerin yanı sıra sistemdeki güvenlik açıkları da yeni güncelleme ile çözülüyor.

Çin’in elektronik devi Huawei, akıllı telefonlarına en son çıkan güvenlik güncellemesini getiriyor. Bu yeni güncelleme, Huawei cihazlara gelen önceki güvenlik güncellemelerinde yaşanan sorunları da düzeltecek.

Mate 20 serisi, geçtiğimiz günlerde firmware güncellemesinin yanı sıra birkaç düzeltme ve geliştirme de almıştı. Çin elektronik devi, şimdi de Huawei P30 ve P30 Pro cihazlarına yeni güncellemeler getiriyor. Bu yeni güncellemeyle birlikte, arama geldiğinde zaman zaman ekranlarda yaşanan kaymanın da önüne geçilecek. Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro akıllı telefonları da EMUI sürümü 10.0.0.178. güvenlik güncellemesi alıyor. Fakat bu güncellemenin boyutu ve sürümü ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor.

Güncellemenin nasıl yapıldığına gelin birlikte göz atalım:

Güncellemeyi yüklemenin bir yolu, cihazın ‘Ayarlar’ seçeneğinden.

Ayarlara girin. ‘Sistem ve güncellemeler’ kısmını seçin. ‘Yazılım güncellemesi’ kısmını seçin. ‘Güncellemeleri kontrol et’ kısmını seçin. Son olarak ‘Yükle ve kur’ kısmını seçin.

Güncellemeyi yüklemenin ikinci yolu ise HiCare üzerinden.

HiCare uygulamasını açın. ‘Güncellemeler’ kısmını seçin. ‘Güncellemeleri kontrol et’ kısmını seçin. Son olarak ‘Yükle ve kur’ kısmını seçin.

Yeni güncelleme ile nelerin değiştiğine bir de yakından göz atalım

Yeni güncellemede göze ilk çarpan özellik, aramalarda yaşanan problemlerin düzeltilmesi oldu. Arama sırasında karşıdan ses gelmemesi veya sesinizin karşı tarafa ulaşmaması gibi sorunlar, bu güncellemeyle birlikte son buluyor. Buna ek olarak, yeni güncelleme sayesinde arama geldiğinde ekranda yaşanan kayma sorunu da çözülmüş olacak. Ayrıca yeni güncelleme, oyun oynarken arama geldiğinde ekranda yaşanan sorunları da çözüyor.

Fakat Huawei’nin yeni güncellemesindeki en can alıcı nokta; Huawei/Honor akıllı telefonlarda sık rastlanan 3 kritik, 24 üst düzey ve 1 orta düzey güvenlik açığını kapatıyor olması.