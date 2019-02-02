Huawei P30 ve P30 Pro Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Huawei’nin yeni akıllı telefonları P30 ve P30 Pro hakkında bilinen her detayı sizler için derledik.

Huawei, bu senenin başında P30 ve P30 Pro cihazlarını tanıtacağının ipuçlarını vermişti. Tarih de yaklaştığı için çıkan tüm söylentilerin arttığını ve daha güvenilir olduğunu söylemekte de yarar var. Bu haberimizde ise sizler için telefon hakkında bilinen tüm detayları derleyip sizlere aktaracağız.

Ekrandaki gelişmeler

Huawei P20 ve P20 Pro standart çentiklerle birlikte gelmişti. Bu durum P30 serisinde değişecek gibi görünüyor. Standart çentikten damla çentiğe geçiş yapan P30 serisi, aynı zamanda ekran teknolojisi olarak AMOLED’i tercih edecek.

Kulaklık girişi

Geçtiğimiz sene P serisinin yanı sıra Mate serisinin de kulaklık girişinden vazgeçmiş olması birçok kullanıcı için üzücü bir gelişmeydi. Kullanıcılarının geri bildirimlerine kulak vermiş gibi görünen firma, P30 serisinde kulaklık girişine yer verecek.

Yeni kamera donanımı

Huawei’nin P30 ve P30 Pro cihazlarının yeni bir kamera donanımıyla geleceği yönünde söylentiler mevcut. P30’da 40 MP + 20 MP + 8 MP’lik bir kamera seti kullanılması düşünülüyor. Bu kamera setinin Mate 20 Pro ile aynı olduğunu söylemekte de yarar var. Bu söylentiyi söylediğimize göre başka bir söylentiye de göz atabiliriz. Kamera dizilimini benzer bir şekilde veren söylenti, 40 MP’lık ana sensör yerine Sony’nin şu an için tanıtmadığı 38 MP’lik sensörün telefonda kullanılacağını belirtti. 40 MP’lik sensörden çok daha iyi olan Sony sensörüyle P30 aracılığıyla tanışma ihtimalimiz bulunuyor.

Parmak izi okuyucusunun taşınması

P20 cihazlarındaki parmak izi okuyucular ekranın altına konumlandırılmıştı. P30 cihazındaysa ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna yer verileceği iddiaları bulunuyor. Cihazın sızan fotoğraflarında kasa üzerinde görünür bir parmak izi okuyucusu bulunmadığı için iddia fazlasıyla mantıklı bir hale dönüşüyor.

Çıkış tarihi

Huawei, 25 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan MWC’ye katılacağını bildirdi. Firmanın P20 cihazlarını ayrı bir etkinlikle tanıttığını göz önünde bulunduracak olursak P30 cihazlarının MWC 2019’da tanıtılmaması ihtimalleri bulunuyor. Yani çıkış tarihi hakkındaki bilgiyi bekleyip göreceğiz.