Huawei P30 ve P30 Pro Kılıfları, Dört Kameraya İşaret Ediyor

Yakın zamanda Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X ve Mate 20 RS Porsche Edition’u kullanıcılarının beğenisine sunan Huawei’nin yeni telefonu P30 hakkındaki bilgiler şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

Çinli cep telefonu üreticisi Huawei, son dönemde sıklıkla adından söz ettiriyor. Pazar payını gittikçe büyüten ve Çin’in desteğini de arkasına alan firmanın yeni telefonlarının 2019 yılının Mart ayında tanıtılması bekleniyor.

P20 ailesi, dünyanın üç arka kameralı ilk telefonu olmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni P30 ve P30 Pro’ya ait olduğu iddia edilen kılıflar ise dört arka kameraya ve çoklu LED aydınlatmaya işaret ediyor.

Huawei P30 kılıfındaki açıklıklardan biri, dikey olarak yerleştirilecek olan üç kamera olacağını gösteriyor. Bu açıklığın altında ise LED aydınlatmalar için ayrılmış daha küçük delikler yer alıyor. Kılıfın alt kısmında USB-C girişi için ayrılmış bir boşluk var. Bu bölgede bulunan daha küçük bir deliğin ise 3.5 mm kulaklık girişi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Huawei P30 Pro kılıfında ise kamera boşluğu çok daha büyük. Bu modelde dört kamera olması muhtemel gözüküyor. Kamera açıklığının hemen yan tarafındaki daha ince boşluk ise LED ışıklar için ayrılmışa benziyor. Görsellerde bu açıklıkların yuvarlak şekilli oldukları ve aralarındaki boyut farkı açıkça görülebiliyor.

P30 Pro kılıfında, sağ alt tarafta fazladan bir düğme açıklığı bulunuyor. Bu açıklık bir kamera düğmesi ya da parmak izi okuyucu için bırakılmış olabilir. Kılıfların arka tarafında parmak izi okuyucusu için bir boşluk bırakılmamış olması, cihazların ekran parmak izi okuyucusu kullanabileceğini gösteriyor.

Tahminlere göre P30’un üçlü arka kamerasında ana kamera 40 MP, ikinci kamera 20 MP ve geniş açı kamerası da 12 MP olacak. P30 serisinde de damla çentikli ekran uygulamasına devam edilecek. P30 ve P30 Pro’nun Kirin 980 işlemciye sahip cihazlar olacağı neredeyse kesin. P30’un RAM’inin 8 GB olacağı, P30 Pro’da ise RAM’ini12 GB'a çıkacağı ifade ediliyor. P30 Pro’nun bir de 5G versiyonunun olması bekleniyor.