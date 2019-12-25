Huawei Fransa tarafından atılan bir tweet, akıllı telefon üreticisinin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği P40'ın grafen pillerle geleceğini belirtiyordu. Ancak tweet kısa süre sonra silindi ve ortaya çıkan iddialar yalanlandı.

Huawei Fransa'ya ait resmi Twitter hesabı, Huawei P40'ın grafen pille gelecek ilk akıllı telefon olacağını ortaya koyan bir paylaşım yaparak heyecan yarattı. Ancak tweet yanlışlıkla atılmış gibi görünüyor; çünkü Huawei'nin tweeti paylaşmasıyla silmesi bir oldu.

Yeni nesil pil teknolojisi, normal lityum iyon pillere göre daha küçük bir alanda daha büyük kapasiteler sunabiliyor ve son derecede hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor. Huawei Fransa'nın paylaşımı, P40'ın 5.000 mAh'lik pilinin sadece 45 dakikada tamamen şarj edilebileceğini iddia ediyordu. Bu nedenle, yeni pil teknolojisi birçok telefon üreticisinin odağında yer alıyor.

Tweete karşı ilk tepkiler hızlı geldi. mobil sektöre yönelik sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, Huawei Fransa'nın tweetinin yanlış olduğunu belirtti ve grafen pilleri telefonlara getirecek teknolojiyi üretmenin şu anda imkansız olduğunu öne sürdü. Huawei Fransa'nın Twitter hesabı da paylaşımı silmesinin ardından yaptığı açıklamayla ortaya çıkan haberlerin söylenti olduğunu belirtti.

Son olarak China Business News'e konuşan Huawei, akıllı telefon departmanı başkan yardımcısı Li Xiaolong, hızla yayılan haberlerin gerçeklik değeri taşımadığını belirterek iddialara son noktayı koydu. Yani önümüzdeki yılın mart ayında tanıtılması beklenen Huawei P40'ta grafen pil yer almayacak. Grafen pillerin akıllı telefonlarda kullanılmasıyla birlikte üreticiler, daha küçük bataryalarla daha yüksek kapasiteler sunabilecek.