Huawei P40 Pro, 10x Optik Yakınlaştırmaya Sahip Olacak

Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi serisi P40 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Deneyimli bir analist olan Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan bir rapor, Huawei P40 Pro'nun 10x, Huawei P40'ın ise 5x optik yakınlaştırma özelliğinin olacağını gösteriyor.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin önümüzdeki mart ayında tüketicilerin beğenisine sunacağı P40 serisi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dün itibarıyla tasarımı az çok belli olan Huawei P40 serisinin bugün de kamera özellikleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Huawei, 2020 yılında da amiral gemilerine sunduğu kamera özellikleriyle büyük ses getirecek.

Huawei, akıllı telefon sektörüne devrim niteliğinde bir yenilik sundu. Bu yenilik, şirketin benzeri görülmemiş oranda optik yakınlaştırma sağlayabilmek için periskop telefoto lens kullanmasıydı. Görünen o ki Huawei, 2020 yılında da benzer uygulamalar yapacak ve özellikle de P40 Pro, teknoloji tutkunlarına sunacağı kamera özellikleriyle tüketicileri mest edecek.

Huawei P40 Pro, teleskopları aratmayan bir yakınlaştırma sunacak

Deneyimli bir analist olan Ming-Chi Kuo'ya göre yaklaşmakta olan Huawei P40 Pro, f/4.0 diyafram açıklığına sahip olan ve yeniden tasarlanmış bir periskop telefoto objektif kullanacak. Bu kamera sensörü, tüketicilere 8 MP çözünürlük ve tam 10x optik yakınlaştırma sunacak. Bu durum, Huawei P40 Pro'nun "ilk"lerle dolu bir cihaz olarak karşımıza çıkacağının açık bir göstergesi.

Huawei P40 Pro'nun periskop lensi, 10x optik yakınlaştırma özelliğini sunabilmek için 2 ayna kullanacak ve geniş görüş açısından faydalanacak. Huawei P40 Pro'nun bir alt modeli olarak karşımıza çıkacak Huawei P40 ise 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olacak. Ming-Chi Kuo'ya göre bu özellik, 2020 yılında Huawei'nin üst düzey akıllı telefonlarında da kullanılacak.

Ortaya çıkan istatistiksel veriler, Huawei'nin 10x optik yakınlaştırma özelliği bulunan telefonlarından ilk etapta 9 milyon, 5x optik yakınlaştırma özelliğine sahip olan cihazlarındansa 28 milyon sevk yapmayı hedefliyor. Bu rakamlar, Huawei için büyük bir öneme sahip çünkü Huawei, 2019 yılında 9 milyon periskop lensli cihaz sevkiyatı yapmıştı. 2020'nin ilk etabında ise bu sevk sayısı, 37 milyon civarında olacak.