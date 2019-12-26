Huawei'nin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği amiral gemisi akıllı telefonları P40 ve P40 Pro hakkında dikkat çekici yeni bilgiler geldi. P40 Pro'nun ön camının fotoğrafı, cihazın tasarımı hakkında önemli detayları ortaya çıkardı.

Yeni nesil Huawei P40 amiral gemisi akıllı telefonların, mart ayının sonunda gelmesi bekleniyor. Duyuru tarihinin yaklaşmasıyla, P40 serisi hakkında daha fazla bilgi almaya başlıyoruz ve son olarak Huawei P40 Pro'nun ön camına ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf ortaya çıktı.

Ortaya çıkan fotoğraf, P40 Pro'nun nasıl bir tasarımla karşımıza çıkacağını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Huawei'nin tasarım iyileştirmelerini de görmemizi sağlıyor. Buna göre Huawei P40 Pro, daha önce neredeyse hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz kadar ince çerçevelere sahip olacak.

Daha önce gelen bilgiler, Huawei P40'ın OLED matris ekran, ekran içinde parmak izi okuyucusu, Kirin 990 işlemci, dikdörtgen şeklinde konumlanmış çok modüllü bir arka kamera ve en az 4000 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini belirtiyordu. Ayrıca yeni nesil amiral gemilerinin Google uygulamaları ve hizmetleri olmayan bir Android 10 işletim sistemiyle çalışacağı bildiriliyor. Tartışmalı özellikler arasında 3,5 mm ses jakının kaldırılması da var.

Temel versiyonun yanı sıra, şirket Huawei P40 Pro'yu da tanıtacak. Bu telefonun ise daha gelişmiş bir versiyon olarak 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli OLED panel, daha gelişmiş bir ana kamera, daha yüksek kapasiteli bir pil ve daha güçlü bir hızlı şarj özelliğiyle gelmesi bekleniyor.

Huawei P40 daha önce ortaya çıkan görüntülere göre, 6.1 inç veya 6.2 inçlik ekran kullanacak. Kamera modülünde en fazla dört sensör bulunacak ve USB Type-C girişine sahip olacak.