Huawei P40 Pro'nun Yeni Konsept Tasarımı Yayınlandı

Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi P40 Pro'ya ait olduğu ileri sürülen yeni render görseller ortaya çıktı. Telefonun genel görünümünü farklı açılardan yansıtan görseller, Huawei P40 Pro'nun 5'li kamera kurulumunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, şu sıralar sessizliğe bürünmüş durumda. Çünkü şirket, mart ayında yeni amiral gemisi "P40"ı tüketicilerle buluşturacak ve bir süredir, bu telefonla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne dek Huawei'nin yeni amiral gemisiyle ilgili pek çok farklı görüntü ortaya çıktı çıktı ancak son paylaşılan görüntüler, P40 Pro için daha kesin çizgiler sunuyor.

Huawei, P40 serisinde birden çok modelle tüketicilerin karşısına çıkacak. Huawei P40, düz ekran ve üçlü kamera kurulumuna sahip olarak, Huawei P40 Pro ise 5'li kamera kurulumu ve şelale ekranıyla akıllı telefon pazarındaki rekabette güçlü bir cihaz olarak yer alacak.

Huawei P40 Pro için hazırlanan render görseller

Yukarıdaki konsept tasarım görüntüsünde cihazın ekranının düz gibi göründüğünü söyleyebiliriz ancak aslında kavisli bir tasarım yer alıyor. Telefonun arka kısmında ise 5'li kamera kurulumunun olduğunu ve bu kurulumun içinde de 10x optik yakınlaştırma yapan sensörün bulunduğunu görebiliyoruz.

Huawei P40 Pro'ya ait olduğu ifade edilen farklı açıdaki bir görsel ise telefonun sağ tarafında kontrol tuşlarının olacağını gösteriyor. Telefonun sol tarafında ise herhangi bir tuş bulunmuyor. Ayrıca Huawei P40 Pro'nun alt kısmında bulunan USB Type-C girişi, SIM kart soketi ve hoparlör bölümü de bu açıdan rahatlıkla görülebiliyor.

Huawei P40 serisi, kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşmuş olacak. Şirketin en yeni işlemcisi olan Kirin 990'dan güç alacak olan Huawei P40 Pro, 5G desteğine de sahip olacak. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söylenen telefon, 50 watt hızlı şarj desteğine sahip olacak. Ancak tüm bu özellikleriyle gelecek olan Huawei P40 ailesi, ne yazık ki Google Servisleri'nden faydalanamayacak.