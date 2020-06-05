Huawei P40 Pro+, Çin'de Resmi Olarak Satışa Sunuldu

Çinli akıllı telefon devi Huawei, her ne kadar son zamanlarda ambargo ve diğer sorunlarla uğraşsa da Çin'in en büyük telefon üreticisi olma unvanını kolay kolay başka şirkete kaptırmaya niyetli durmuyor. Geçtiğimiz haftalarda Huawei P40 Lite 5G'nin Avrupa'da satışa çıkmasının ardından şimdi de Huawei P40 Pro+, Çin'de satılmaya başlandı.

Çin'in en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei'nin son zamanlarda sıkıntılı bir dönemden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Google Hizmetleri'nden mahrum kalan ve kendi ekosistemini geliştiren Huawei; en son ABD tarafından alınan kararlar doğrultusunda Amerikan üreticilerden aldığı yongalarda da ambargoya maruz kalmıştı fakat bu çalkantılı dönemler yine de şirketin telefon üretmesine ve Çin'in en büyük üreticilerinden biri olmasına engel olmuyor gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Huawei'nin, ekran altı kameraya sahip olacak telefonlar üzerinde çalıştığını ve alt markaları olan Honor'ın Kirin işlemcilerden MediaTek işlemcilere geçiş yapmaya başladığını öğrenmiştik. Bu süreçte Huawei, piyasa süreceği birçok yeni telefonu da tanıtmıştı. Bunlardan telefonlardan biri olan Huawei P40 Lite 5G, geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da satılmaya başlanmıştı. Bugünse Huawei P40 Pro+'ın, 256 GB depolama alanına sahip modeli 1.127 dolardan (yaklaşık olarak 7.650 TL), 512 GB depolama alanına sahip olan modeliyse 1.254 dolardan (yaklaşık olarak 8.500 TL) Çin'de satışa sunuldu.

Huawei P40 Pro+'ın teknik özellikleri:

Ekran: 6,7 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz yenilme hızı

6,7 inç 1200 x 2640 piksel, 19.5:9 en boy oranı, 90 Hz yenilme hızı İşlemci: Huawei HiSilicon Kirin 990

Huawei HiSilicon Kirin 990 RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 256 GB / 512 GB dâhili UFS 3.0, 256 GB'a kadar microSD kart desteği

256 GB / 512 GB dâhili UFS 3.0, 256 GB'a kadar microSD kart desteği Arka Kamera: ​ 50 MP f/1,9 geniş açılı 40 MP f/1,8 ultra geniş açılı, 8 MP f/4,4 10x optik SuperZoom 8 MP f/2,4 3x optik zoom telefoto, OIS 3D derinlik sensörü ​ 2K ve Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS

Ön Kamera: 32 MP, f/2,2, 26 mm geniş açılı ve derinlik sensörü Full HD çözünürlükte 30 ve 60 FPS

32 MP, f/2,2, 26 mm geniş açılı ve derinlik sensörü Batarya: 4.200 mAh

4.200 mAh Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C İşletim Sistemi: Android 10.0 ve EMUI 10.1

Android 10.0 ve EMUI 10.1 Renkler: Beyaz, siyah, mavi, gümüş

Beyaz, siyah, mavi, gümüş Boyutlar: 158,2 x 72,6 x 9 mm

158,2 x 72,6 x 9 mm Ağırlık: 239

Huawei P40 Pro+, şu an için sadece Çin'de satışa sunulmuş durumda; Avrupa ve diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağıysa ne yazık ki henüz bilinmiyor.