Huawei P40 Serisinin Görselleri Ortaya Çıktı

Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi P40 serisi, konuşulmaya devam ediyor. Şimdi de bu telefon modelleriyle ilgili bazı render görseller ortaya çıktı. Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre P40 serisi mart ayında, Google Servisleri olmadan piyasaya sürülecek.

Çinli teknoloji devi Huawei, 2019 yılında yaşadığı her şeye rağmen akıllı telefon sektörünün önemli isimlerinden birisi oldu. Şirket, hem amiral gemileri hem de fiyat performans ürünleriyle tüketicileri kendisine bağlamayı başardı. 2020 yılında da benzer bir politika uygulamayı düşünen şirket, önümüzdeki yılın ilk amiral gemisi P40 serisi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Huawei'nin tüketici grubunun başındaki isim olan Richard Yu, yaptığı bir açıklamayla P40 serisinin önümüzdeki mart ayında piyasaya sürüleceğini açıkladı. Yu'nun yaptığı açıklamaların en dikkat çekici yanı ise herkesin tahmin edebileceği gibi Google ile ilgiliydi. Richard Yu'ya göre Huawei P40 serisi Huawei Mobile Services ile piyasaya sürülecek. Yani bu modellerde de Google bulunmayacak. Şimdiyse P40 serisinin render görselleri ortaya çıktı.

Karşınızda Huawei P40

Ortaya çıkan görseller bir hayli karanlık. Ancak buna rağmen yaklaşmakta olan P40 serisiyle ilgili bazı detayları ortaya koyuyor. Yukarıdaki görselde dikkatinizi en çok çeken şeyin kamera kurulumu olduğunun farkındayız. Görünen o ki 2020 yılında akıllı telefonlar, daha çok dikdörtgen tasarımdaki kamera kurulumlarına sahip olacak. Çünkü son dönemlerde ortaya çıkan pek çok akıllı telefon tasarımında benzer bir kamera kurulumu bulunuyor.

Huawei P40 ile ilgili olarak paylaşılan görsellerde yer alan dikdörtgen kamera kurulumunun biraz uzun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu durum, telefon üreticilerinin tercihlerine göre değişiyor. Şirketler, kullanacakları kamera sensörlerini mümkün olan en dar alana sıkıştırıp, bu bölgeyi dikdörtgen yapıdaki bir çıkıntının içine hapsediyorlar. Ancak gerek Huawei P40 gerek diğer telefonlarda tercih edilen yöntem, genel hatlarıyla aynı.

Huawei, kavisli ekran tasarımına P40'ta da devam edecek

Huawei P40 ile ilgili olarak paylaşılan ikinci görsel, telefonun "şelale" olarak isimlendirilen bir ekran paneline sahip olacağını açıkça gösteriyor. Ancak Huawei, bu kez telefonun köşe noktalarına eğimli bir yapı kazandırmış. Bu durum, sanki düşmelere karşı alınmış bir önlemmiş gibi görünüyor. Ancak bu tasarımın da fazlasıyla şık olduğunu söyleyebiliriz.

Telefonun alt kısmına yakından baktığımızdaysa geniş bir hoparlör yapısının hemen yanında USB Type-C girişinin olduğunu açıkça görebiliyoruz. Şarj girişinin yanında ise bir SIM kart girişi bulunuyor. Huawei, P40 serisinde 3.5 mm'lik kulaklık girişi kullanmak istemiyor gibi görünüyor. Aslına bakacak olursak kulaklık girişinin olmadığı telefonlar, 2019 yılında iyiden iyiye yaygınlaştı ve 2020 yılında da devam edecek gibi.

Büyük, kare kurulumu Huawei P40 serisini de etkisi altına alacak

Huawei P40 Pro'nun teknik özellikleriyle ilgili hala bilmediğimiz pek çok şey var. Ancak bu telefonun dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı, 5.500 mAh bataryasının olabileceği ve bu bataryanın 50 watt hızlı şarj desteğine sahip olabileceği, Kirin 990'dan güç alacağı ve ekran üzerinde bulunan parmak izi okuyucusunun olacağı söyleniyor. Ancak bu bilgilerin netleşmesi için mart ayını beklememiz gerekiyor.

Huawei'nin P40 serisi, şu an ki bilgiler doğrultusunda iki farklı varyanttan oluşacak. Bunlardan bir tanesi "P40" diğeri de "P40 Pro" olarak isimlendirilecek. Ancak şirket, bu iki varyanta ek olarak bir versiyonla daha karşımıza çıkabilir. Elbette tüm bu sorular, mart ayı geldiğinde yanıtını bulacak ve bizler de Huawei P40 serisi ile tanışma imkanı yakalayacağız.