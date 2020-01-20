Huawei P40, Yeni Bir Kamera Sensörü ile Geliyor

Çinli teknoloji devi Huawei, kısa zaman sonra yeni amiral gemi serisi P40’ı gün yüzüne çıkaracak. Bugün ortaya çıkan bazı bilgiler, heyecanla beklenen Huawei P40 ailesinin yeni bir kamera sensörü ile geleceğine işaret ediyor.

Mart ayında tanıtılacağı açıklanan Huawei P40 serisine dair detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo’daki bir kullanıcının verdiği bilgilere göre Huawei P40, Sony tarafından geliştirilen IMX708 sensörünü kullanan dünyadaki ilk akıllı telefon olacak.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl tanıtılan P30, Sony IMX650 görüntü sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olmuştu. Söz konusu sensör, RYYB filtresine sahip olması ile öne çıkıyordu; ancak yeni IMX708 sensörü, selefine göre çok daha mükemmel fotoğraflar çekilmesini sağlayacak. Öncekilerden yüzde 40 daha fazla ışık geçirgenliğine sahip olan sensör, özellikle gece modundaki çekimlerde muazzam bir performans vadediyor.

Huawei P40 Pro PE tasarımı

Huawei P40 ailesinin üç farklı modelden oluşacağı tahmin ediliyor: P40, P40 Pro ve P40 Pro PE / Premium Edition. Söz konusu akıllı telefonların arkasında sırasıyla; üçlü, dörtlü ve beşli kamera sistemi olması bekleniyor. Serinin en güçlü modeli olan P40 Pro PE / Premium Edition, yeni nesil periskop sensöründe 10x optik ve 100x dijital zoom sunacak. Cihazda ayrıca ultra geniş açı, makro lens ve ToF sensör de olacağı tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy S20’ye iddialı bir rakip olması beklenen Huawei P40, önümüzdeki mart ayında düzenlenecek lansmanda tanıtılacak. O zamana kadar cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.