Huawei P40 Kılıfının Telefon Hakkında Verdiği Bilgiler

Çinli akıllı telefon şirketi Huawei'nin 2020 yılının ilk yarısında çıkarması beklenen P40 modeli hakkında yeni potansiyel bilgiler elimize ulaşmaya devam ediyor. İnternette ortaya çıkan yeni telefon kılıfı görüntüleri sayesinde telefonun tasarımı hakkında bazı önyargılarda bulunmak mümkün.

Çinli akıllı telefon devi Huawei, beklenen P40 Pro modelini 2020 yılının ilk yarısında piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Cihaz hakkında elde edilen güncel bilgilere göre P40 Pro, 10x optik yakınlaştırma sağlayan periscope telephoto lense sahip olacak.

Şu anda cihaz hakkında yeni bilgilere sahibiz. Cihazın şeffaf koruma kılıfına ait yeni çıkan bazı fotoğraflar bize cihaz tasarımı hakkında bazı bilgiler veriyor.

Kılıfın tasarım hakkında ele verdiği bilgiler

Huawei P40 Pro için tasarlanmış olduğu belirtilen şeffaf koruma kılıfı, kamera için ayrılmış boşluğu sayesinde bize kameranın biçimi ve konumu hakkında bilgi sağlıyor. Görünüşe göre telefonun arka kamera kurulumu dikdörtgen biçiminde olacak ve arka kısmın sol üst köşesinde konumlanacak.

Telefonun koruma kılıfı görüntülerinden anlayabildiğimiz tasarım özelliklerinden biri de tuş konumlandırması. Telefonun sağ kenarında kılıfın erişim sağladığı üç adet tuş bulunuyor. Sanıyoruz ki bunlar güç tuşu ve ses kontrol tuşları olacak. Bunların yanısıra bir adet üstte bir adet altta olmak üzere kılıfta iki adet giriş boşluğu bulunuyor. Yine sanıyoruz ki üstteki boşluk 3.5mm kulaklık girişi için ve alttaki boşluk ise Type-C USB girişi için tasarlanmış.

Daha önce yayınlanan render'lara göre telefon, 6.1 inç ya da 6.2 inç boyutunda bir ekrana sahip. Dikdörtgensel kamera yuvasına sahip olacağına dair bazı haberler de daha önceden duyulmuştu. Bu dikdörtgensel kamera yuvasında bulunacak kamera kurulumu, 4 adet sensör barındıracak olabilir. Ama hala bu sensörlerin özellikleri hakkında bilgiye sahip değiliz. Ama görünüşe bakılırsa telefonun parmak izi girişi ekran üzerinden yapılacak.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, birkaç gün önce Fransız medyasında yer alan bir röportajda Huawei P40 ve Huawei P40 Pro modellerinin 2020 yılının mart ayında, Fransa'da satışa sunulacağını açıkça belirtti. Telefonun diğer özellikleri ve piyasaya sunulması hakkında diğer bilgiler ise hala resmi olarak açıklanmış değil.